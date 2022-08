Niet eerder was het tijdens de vakantie zó druk op Europese wegen

Niet eerder heeft de ANWB zo’n drukke zomer gezien. Dat bevestigt een woordvoerder van de ANWB maandag na berichtgeving in het Algemeen Dagblad. Bij de alarmcentrale kwamen tot nu toe 400.000 meldingen binnen, 30 procent meer dan in 2019, de laatste zomer zonder coronabeperkingen. Ook staan er honderden kilometers file, en niet meer alleen op zaterdagen.

„Mensen zijn de zwarte zaterdag dit jaar gaan mijden”, zegt Arnoud Broekhuis van de Verkeerscentrale. In voorgaande jaren hielden wilden mensen vaak niet afwijken van vertrek op de eerste weekenddag – accommodatieverhuur is vaak van zaterdag tot zaterdag – maar nu zijn ook vrijdag, zondag en maandag dagen van topverkeersdrukte. „Gisteren was er ruim twee uur vertraging tussen de Deense grens en Hamburg, dat is veel voor een zondag,” zegt Broekhuis.

Redenen voor de drukte zijn behalve het opheffen van de coronamaatregelen de grote drukte op Schiphol en het feit dat mensen intercontinentale reizen vaak toch nog risicovol vinden, zegt Broekhuis. „Daarnaast komen er ook elk jaar meer auto’s en mensen bij.”

Het hoogseizoen zorgt ook voor „uitdagingen”, zegt een woordvoeder. In Frankrijk worden auto’s met pech bijvoorbeeld vaak naar een garage gebracht, maar die kampen daar met personeelstekorten. Huurauto’s zijn vanwege de schaarse onderdelen moeilijker te vinden. Daardoor moeten vakantiegangers soms langer wachten op hulp.

Uit onderzoek van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) bleek begin juli dat meer dan driekwart van de duizend ondervraagde Nederlanders deze zomer op vakantie gaat, 6 procent meer dan in juli 2021. Uit een enquête van de ANWB bleek in juni al dat driekwart van de ondervraagden vakantieplannen had voor deze zomer. Wel zeiden ze dichterbij huis te willen blijven, vanwege het gevaar van een mogelijke coronagolf, de hoge brandstofprijzen en inflatie.

