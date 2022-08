Voetbalfans zitten lang niet altijd te wachten op slimme sjaals of tokens voor de stadionmuziek

Stuur een voetbalfan uit de vorige eeuw naar een modern stadion en hij zou zich ontheemd voelen. ‘Slimme’ camera’s met gezichtsherkenning bij binnenkomst, beukende beats voor de aftrap en een wedstrijd die regelmatig wordt stilgelegd om een arbitrale beslissing te heroverwegen – allemaal ondenkbaar in vroeger tijden. Één ding is nog precies hetzelfde: de alomtegenwoordigheid van sjaals in de clubkleuren.

Comfortabel, zichtbaar en relatief goedkoop zijn ze de klassieker in de uitrusting van voetbalfans overal ter wereld. Toch voldoet de clubsjaal binnenkort niet meer, denken ze bij Manchester City. Of althans, niet in de huidige vorm. In samenwerking met het Amerikaanse technologiebedrijf Cisco heeft de Engelse club een ‘slimme sjaal’ ontwikkeld, die komend seizoen getest wordt door een klein groepje fans om bij succes in de verkoop te gaan.

De connected scarf is uitgerust met kleine sensoren die hartslag, temperatuur van de huid en (indirect) transpiratie meten. Zo denkt City een beter beeld te krijgen van de emoties die supporters doormaken tijdens wedstrijden. Wat dat precies toevoegt is niet helemaal duidelijk, maar een directeur van Cisco heeft het in een promotiefilmpje over „een manier om fans te verenigen en te verbinden met de club”. Ook denkt City zijn fans beter te kunnen „begrijpen” door de data die het verzamelt met de sjaals.

City-fans maakten het initiatief op sociale media al snel belachelijk. Sommigen dachten dat het ging om een grap. Maar hoe vergezocht het ook mag klinken, de ‘slimme sjaal’ past in een trend. Voetbalclubs zijn massaal op zoek naar manieren om hun achterban te vergroten en de betrokkenheid van supporters uit te breiden – en te gelde maken. Fan engagement is de populaire term die clubs, groot en klein, in vervoering brengt.

Het idee is simpel. Betrokken fans zijn loyale fans. En digitale technologie stelt clubs in staat voortdurend met supporters in contact te staan en gegevens te verzamelen over hun voorkeuren. Via sociale media en fan-apps onder meer. Of met de verkoop van ‘fan tokens’, die supporters bijvoorbeeld zeggenschap geven over de muziek die gedraaid wordt na een doelpunt of de keuze van de man van de wedstrijd. Hoe beter een club daar in slaagt, hoe meer die aan zijn achterban kan verdienen. „Hoe meer tijd fans besteden aan hun club, hoe groter de kans dat ze er geld aan uitgeven”, zegt Rui Biscaia, docent sportmanagement aan de universiteit van Bath en gespecialiseerd in fan engagement.

Metaverse

Waar de commerciële grenzen van het fenomeen precies liggen, is onduidelijk. Volgens Biscaia is het pionieren wat op dit moment gebeurt. Maar grote clubs als FC Barcelona en Manchester City verwachten dat hun verhouding met supporters wezenlijk zal veranderen. Barca-voorzitter Joan Laporta kondigde eind vorig jaar aan dat de club voor fans een eigen ‘metaverse’ (een wat ongedefinieerd concept van een gedeelde, virtuele driedimensionale ruimte) ontwikkelt. City maakte bekend samen Sony een virtuele replica van zijn stadion te ontwikkelen. Zo zouden fans vanuit hun woonkamer een wedstrijd kunnen beleven alsof ze erbij zijn.

‘Stop de marketing gekte’, stond laatst op een spandoek bij Borussia Dortmund

Dit soort initiatieven vergt grote investeringen en is vooral aantrekkelijk voor voetbalclubs met een wereldwijde fanbase. Maar ook bescheiden clubs hebben hoge verwachtingen. Atilla Aytekin, oprichter van het beursgenoteerde game- en advertentiebedrijf Azerion en aandeelhouder van Fortuna Sittard, sprak onlangs in De Limburger over een nieuwe fan-app die moet leiden tot een ‘database van voetballiefhebbers’. „Hoe groter die wordt, hoe interessanter voor adverteerders. Onze ambitie is om binnen drie jaar 25 procent van de omzet (…) door die vierde digitale stroom te laten genereren”, aldus Aytekin.

Grote vraag is of supporters net zo enthousiast zijn en blijven over de commerciële plannen van de clubs. Fans zien zichzelf doorgaans niet als klanten van hun club. Ze wel zo benaderen, kan grote irritatie veroorzaken. „Stop de marketing gekte", stond onlangs op een spandoek bij Borussia Dortmund. Fans van Crystal Palace protesteerden tegen „moreel failliete parasieten”.

Daarbij hebben (verhandelbare) fan tokens in korte tijd een dubieuze reputatie opgebouwd. Veel van die tokens zijn gekoppeld aan cryptomunten, waarvan de koersen de afgelopen maanden zijn gekelderd. FC Groningen ging in zee met een omstreden cryptobedrijf (IQONIQ) dat al failliet ging voordat het beloofde 'fan engagement platform' was gerealiseerd.