We zitten in het zwaarste vogelgriepseizoen ooit. Landelijke maatregelen zijn van kracht. In sommige regio’s moeten commerciële houders hun dieren ‘ophokken’, particulieren dienen te zorgen voor afscherming van ‘risicovogels’, en als er bij een bedrijf vogelgriep wordt ontdekt, dan worden alle dieren ‘geruimd’, zoals dat heet in leedloze bestuurstaal. Sinds oktober viel dat lot in Nederland al aan 3,7 miljoen vogels ten deel. „Vóór het ruimen stelt een deskundige de waarde van dieren en producten (eieren) vast. Deze waarde vergoedt de overheid”, zo stelt rijksoverheid.nl de pluimveehouder gerust.

Ik herinner me de ontsteltenis die ik als kind voelde toen de vogelgriep rondraasde en ik vreesde dat het handjevol kippen dat wij in onze achtertuin hielden op een dag ook aan ruiming ten prooi zou vallen. Met de kinderen uit de buurt maakten we er een film over. Mijn zusje en ik speelden plattelandskinderen die hun kippen verstopten onder het bed. Mijn buurmeisje en broer speelden inspecteurs die uit Den Haag kwamen om onze dieren af te pakken.

Met de plattelanders die momenteel het nieuws domineren deelde mijn vroegere ik dus een zekere strijdbaarheid ten aanzien van het Haagse bestuur, maar over dieren dachten we behoorlijk verschillend. Dat mijn lieve kippen zouden kunnen worden gedood om ziekte bij andere vogels te voorkomen, vond ik onbestaanbaar. Voor mij waren de dieren onvervangbaar, bijna vergelijkbaar met mensen, of toch in ieder geval minder vergelijkbaar met eigendomsobjecten waarvan de overheid de waarde eventueel in geld zou kunnen vergoeden.

In de grotemensenwereld denkt men anders. In zijn boek Anarchy, State, and Utopia bespreekt filosoof Robert Nozick het idee van „utilitarisme voor dieren, kantianisme voor mensen”. Volgens die moraal dient de totale hoeveelheid geluk voor alle levende wezens in principe gemaximaliseerd te worden, maar gelden er strenge beperkingen voor wat er met mensen mag gebeuren. Waar het is toegestaan om dieren te gebruiken als middel om andere wezens meer geluk te bezorgen – mits het voordeel voor deze anderen tegen het dierenleed opweegt – mag een mensenleven onder geen beding worden opgeofferd ten behoeve van andermans geluk. Voor dieren geldt dus het utilitaristische the greatest good for the greatest number; mensen daarentegen hebben onvervreemdbare rechten: naar het idee van Immanuel Kant mogen ze nooit alleen als middel worden gebruikt, maar zijn ze altijd ook een doel op zich. Vanuit zo’n filosofie kan het ruimen van dieren inderdaad acceptabel zijn om verspreiding van een virus tegen te gaan; het ruimen van mensen nooit.

Met de woorden die ik nu heb zou ik de wens die ik als kind had omschrijven als het idee om de regel ‘utilitarisme voor dieren, kantianisme voor mensen’ te vervangen door ‘kantianisme voor allemaal’. Twintig jaar later vrees ik soms echter dat het eerder ‘utilitarisme voor allemaal’ is, waar de wereld naartoe beweegt.

Niemand zou vandaag de dag voorstellen om mensen te ruimen. Maar utilitaristisch denken is beleidsmakers niet vreemd. Tijdens de pandemie – niet die in de dierenwereld, maar die in de mensenwereld – zagen we het in het vlijtige rekenwerk van economen die lieten weten dat de coronamaatregelen ons netto alleen maar levensjaren zouden kosten. Ze stelden voor om kwetsbaren zo lang in leegstaande hotels onder te brengen, als waren ze een stel af te schermen risicovogels. Net zo goed zit er een soort utilitarisme in het Chinese zero-covidbeleid, waarin de staat alles met mensen mag doen om besmettingen te voorkomen, tot maandenlang solitair ophokken aan toe. En ook technocraten in onze regering toonden een zekere utilitaristische gezindheid, toen ze de toekomst van de coronapas wilden laten afhangen van de berekeningen van TU Delft: hoe effectief zou het zijn voor de virusbestrijding om het recht op vaccinatievrijheid op te schorten?

Je moet mensen niet als dieren behandelen. Dan liever nog dieren als mensen.

Josette Daemen is promovendus aan het Instituut Politieke Wetenschap van Universiteit Leiden.