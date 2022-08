Love in the Fast Lane

‘Je ligt er niet recht voor.” Dario buigt nog een keer voorover en richt zich op, terwijl hij een flap Hawaii-hemd terugstopt in zijn bermuda. „Het moet over ben ik bang. Freddy, gaat dat nog lukken? We doen zo pauze.”

De cameraman neemt zijn positie weer in. Hij heeft net een stap te ver achteruit gezet en met zijn gezette lijf de ventilator plat gedrukt tegen de muur. Nu is het draaimechaniek van de voet kapot. Om de vier seconden hoor je een luide tik.

Freddy Paradise heet eigenlijk Frederick Bentinck. Zijn zegelring ligt op het nachtkastje. Bij het castingbureau moest je zelf met een naam komen, anders deed de agent het voor je. Ik vulde in: Chelsea, naar de club waartegen Feyenoord verloor een week geleden. Mijn pa was vloekend thuisgekomen uit de Kuip.

„Chelsea hoe?” De dame achter het bureautje had een verveelde blik op het formulier geworpen, een pluk haar ronddraaiend met haar wijsvinger.

„Eh, Chelsea... F... Fastlane?” Ze had kort haar wenkbrauwen opgetrokken en met een vlekkerige Bic-pen het erbij geschreven.

„Marjolein, kun jij je been iets hoger tillen nog? Zo ja, dankjewel.” Dario noemt me bij mijn echte naam, want zo heb ik mij net aan hem voorgesteld.

Een zomerbaantje bij Bram Ladage bleek niet toereikend voor de ravage van vijf jaar kraslotenmisbruik. Daarom lig ik nu hier, voor Dario’s camera, met uitzicht op de schonkige heupbotten van Frederick. Hij heeft twee moedervlekken op zijn buik die elkaar net niet raken als hij heen en weer beweegt. Ik heb niet de beste zomer uitgezocht. De skyline van Rotterdam is omfloerst door een sluipmoordenaar uit de Sahara die in slow-motion het dagelijks leven heeft lamgelegd. Friet bakken bij Bram was dus ook niet ideaal geweest, zo hou ik mezelf voor onder de lampen op het polyester dekbed.

„Wil je een Balisto?” Frederick hengelt een platgedrukte paarse verpakking uit zijn verschoten Eastpak-rugzak. Zwijgzaam eten we de halfgesmolten reep op de rand van het bed. Tien minuten later trekt hij aan mijn haar en versnelt zijn tempo. Na drie takes is het eindelijk klaar. Ik spoel me af onder een lauwe douche. Buiten staat hij verlegen op me te wachten. „Kom, we gaan een ijsje halen.”

Bij de kraam van Bram Ladage is de soft-ijsmachine kapot. Ik wacht op het plein terwijl hij bestelt. Op een bankje in de schaduw delen we een frietje en een blikje lauwe cola. Het is sluitingstijd en het luik gaat naar beneden. Drie meiden van mijn leeftijd lopen de kraam uit.

„Hee Marjolein, jij zou toch ook hier komen werken?” Ik schrik op van de schelle stem van Melissa en kijk in een kort moment in paniek naar Frederick en dan naar het roze frietvorkje dat ongebruikt op mijn dijbeen ligt.

„Eh, ik werk nu bij de Kuip. Beetje zelfde werk, maar dan meer frikandellen en mexicano’s enzo, vooral na de wedstrijden.” Frederick knikt instemmend, rekt zich uit en vouwt zijn handen achter zijn hoofd. Hij duwt kort zijn knie tegen de mijne.

De drie verdwijnen lachend en tegen elkaar aanduwend de winkelstraat in. Thuisgekomen hengel ik haastig drie 7-klappers uit mijn tas en kras met de achterkant van het frietvorkje de vakjes gretig open. Met één armbeweging veeg ik de kaartjes van tafel. Morgen zie ik Frederick weer.