Lars von Trier (66) gediagnostiseerd met ziekte van Parkinson

De 66-jarige Deense filmregisseur Lars von Trier is gediagnostiseerd met de ziekte van Parkinson. Dat heeft zijn productiemaatschappij Zentropa maandag bekendgemaakt om speculatie over Von Triers afwezigheid bij promotiewerk rond zijn televisieserie The Kingdom Exodus te voorkomen. De hersenziekte die bewegen en praten steeds lastiger maakt, werd begin deze zomer vastgesteld bij Von Trier, beroemd van films als Dancer in the Dark (2000) en Melancholia (2011).

Zentropa heeft geen details gegeven over zijn welzijn, maar Von Trier zou „goed gehumeurd” zijn en behandeld worden voor zijn symptomen. De première van The Kingdom Exodus op het filmfestival van Venetië komende maand komt volgens de productiemaatschappij niet in gevaar door de ziekte van de regisseur.

De al vier decennia actieve Von Trier won meerdere prestigieuze filmprijzen – zoals de Gouden Palm voor Dancer in the Dark –, maar was op andere momenten het onderwerp van controverse. In 2011 werd hij voor zeven jaar verbannen van het fimlfestival van Cannes omdat hij nazi-sympathieën had geuit tijdens een persconferentie.

The Kingdom Exodus is het derde en laatste seizoen van een serie die voor het eerst in 1994 in Denemarken in première ging, maar in veel landen niet verkrijgbaar is.