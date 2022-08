In plaats van merkkleding naar de Zeeman

Abdoe doet het niet langer: schoenen kopen van 200 euro of meer. „Vroeger kon het gewoon. Die koopkracht had ik. Nu is het anders.”

De 30-jarige Utrechter (die niet met zijn achternaam in de krant wil) houdt van kleding en lekker eten. Hij geniet van zijn take away-cappuccino op een bankje in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Abdoe is zzp’er en werkt van klus tot klus voor verschillende opdrachtgevers. „Ik kook in restaurants, schilder huizen of werk weer ergens in een winkel.” Door het personeelstekort is er volgens hem genoeg werk.

Sinds de inflatie omhoog is geschoten, let hij steeds meer op zijn uitgaven. Hij verdient „genoeg” met zijn klussen. „Ik zit wel ver boven het modaal inkomen per maand.” Maar het geld gaat er niet meer zo hard uit als voor de inflatie. „Vroeger gaf ik niets om het prijskaartje. Ik kocht wat ik mooi vond.”

Abdoe koopt tegenwoordig minder dure kleding en schoenen. „Ik koop nu alleen wat ik nodig heb.” Hij houdt van merken als Ralph Lauren, Nike en Puma. Van het laatste kocht hij onlangs sportschoenen. „Ik hou van schoenen die lekker lopen. Die zijn vaak prijzig. Ik heb deze daarom pas in de aanbieding gekocht voor maar 50 euro.” Hij wijst ze aan: ze zijn zwart, met een witte zool. „Zijn wel leuk, toch?”

Winkelen in grote merkkledingwinkels doet hij niet meer. Hij loopt nu ook binnen bij de Zeeman. Het zwarte bloesje met korte mouwen dat hij nu draagt, heeft hij daar gekocht. „Ze hebben toch wel mooie kleding, hoor.” En dat blijft hij ook voorlopig doen. „Je weet niet wat er volgend jaar gebeurt. Straks wordt alles nog duurder. Dan kan ik beter nu alvast bewuster gaan leven.”

Maar er is wel iets waar hij niet op zal besparen: eten. Hij houdt van uitgebreid koken voor zichzelf en voor zijn vrienden. „Gezond eten is belangrijk voor me. Ik geniet er ook van. Daar zal ik wel voor blijven betalen.” Abdoe heeft geen vast budget voor boodschappen en uit eten gaan, maar denkt zeker 1.000 euro per maand uit te geven aan eten. „Mijn ontbijt kost me al een tientje per dag.” Voor hem is goed blijven eten een must. „Je kan dan beter op kleding besparen.”

Illustratie Stella Smienk