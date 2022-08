‘Ik wist niet wat medeplichtig was’

Toen de maaltijdbezorger van restaurant Chinatown aankwam met twee soep, dertig loempia’s, sateetjes en een portie nasi, werd hij door Jamil (14), mes in zijn hand, gesommeerd zijn eten en wisselgeld af te geven. Duidelijke zaak: een overval. Jamil is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Maar wat is het oordeel over Mozes R., die op de achtergrond aan het filmen was, en later van de loempia’s at ?

Mozes (19) had die dag afgesproken met Jamil, die hij had leren kennen in een Snapchat-groep, maar nooit eerder had gezien. „Hij wou leren draaien, daarom kwam hij”, zegt hij in de rechtbank in Amsterdam. Jamil had honger, dus ze besloten wat te bestellen. Dat gebeurde met de telefoon van Mozes. Volgens de bezorger wilden ze contant betalen.

Mozes zegt dat hij boven was toen de bezorger voor de deur stond, en Jamil open deed. En dat Jamil hem riep: „Kom filmen!”

„De hele dag worden dingen gefilmd die strafbaar zijn, ik dacht dat kan gewoon”, zegt Mozes, die een zwart capuchonvest draagt en een joggingbroek. Af en toe wrijft hij door zijn vlassige baardje. „Ik had nooit verwacht dat dit zo groot zou worden.”

Maar het is toch gek, zegt de rechter, dat iemand je vraagt om een overval te filmen.

„Hij heeft me iets gevraagd en ik heb het gedaan.”

Tijdens een verhoor heeft Mozes verklaard dat Jamil al had gezegd dat hij de bezorger ging „racen”, straattaal voor overvallen. Uit dat verhoor: „Ik dacht als hij dat gaat doen en de politie komt, dan ga ik me er niet mee bemoeien.”

Het filmpje van de overval is vlak erna doorgestuurd naar een appgroep. Daarin schrijft Mozes: „Jamil op race”, met allemaal lachende emoticons. Waarom heeft hij dat gestuurd? „Ik ging een beetje mee in de drukte van de groep.”

De rechter: „Iemand in die groep zegt dat het niet stoer is wat daar gebeurt, dat die bezorger ook maar gewoon zijn werk doet. En jij reageert met ‘fuck hem’. Even later stuur je: ‘Lekker man, gestolen eten’.”

Mozes trekt in twijfel of hij dat zelf heeft gestuurd. Er waren meer mensen in zijn huis. „Soms zei iemand anders, laat me een liedje zetten en dan gaf ik mijn telefoon weer af.”

Hoe kijkt hij terug op deze dag, wil de rechter weten.

„Ik vind het onzin. Ik weet niet of ik het weer zo zou aanpakken.”

„Wat zou je anders aanpakken?”

„Alles. Ik had het niet zo licht moeten zien. Ik wist niet wat medeplichtig zijn was.”

De bezorger heeft psychische problemen aan het voorval overgehouden, zegt de rechter. „Wat doet dat met je?”

„Ik vind het zielig voor hem, maar ik vind niet dat het door mij komt.” Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 10.000 euro, zegt de rechter. Zou hij de schade willen betalen?

„Die 62 euro voor het eten vind ik geen probleem. Maar 10.000 euro voor emotionele dinges. Nee hoor.”

Mozes zit sinds april in voorarrest. Niet vanwege het misdrijf waar hij nu voor terechtstaat, maar omdat hij verdacht wordt van een gewapende overval op een woning. Eens per week heeft hij muziekles. Hij speelt piano, basgitaar en drumt. Als hij daarover praat, klaart zijn gezicht een beetje op. „Op mijn cel mag ik een basgitaar hebben.”

Mozes heeft een zware jeugd gehad, zegt de medewerker van de reclassering, en hij heeft een lage intelligentie. Die combinatie brengt hem soms in de problemen. Hij woont begeleid. Vorig jaar ging het wel beter met hem. Hij was vrolijk, kwam zijn afspraken na en ging naar een klusschool. Maar sinds hij na een handgemeen van school werd gestuurd, is er veel veranderd. Hij is bozig, ontevreden. „Vrienden van me zeiden dat een andere school me niet meer zou gaan aannemen. Ik voelde toen gewoon: wat is het nut van dit alles, wat heeft het voor zin.”

De uitspraak in deze zaak valt voor hem mee. Mozes is vrijgesproken van een rol bij de overval. Het medeplegen van een strafbaar feit is pas bewezen bij een „nauwe en bewuste samenwerking” tussen de mededaders. Die is niet vast te stellen: het slachtoffer heeft alleen de overvaller gezien en wist niet dat het delict werd gefilmd.

Deelnemers Rechters: C.M. Degenaar (voorzitter), E. van den Brink en N. Schipper Officier van justitie: M.D. Braber Advocaat: N. Bevelander