Historisch laag waterpeil van Amerikaans stuwmeer legt voor de vierde keer lichaamsresten bloot

Door het historisch lage waterpeil van een Amerikaans stuwmeer kunnen mogelijk decennia-oude misdrijven of vermissingszaken worden opgelost. In een door droogte geteisterd recreatiegebied op ruim dertig minuten rijden van Las Vegas zijn afgelopen weekend opnieuw menselijke resten aangetroffen. Sinds mei zijn al drie keer eerder skeletresten ontdekt in de wateren van Lake Mead, het grootste kunstmatige stuwmeer van het land. Door de uitzonderlijke droogte zijn de waterstanden dit jaar gedaald tot het laagste niveau sinds het reservoir in de jaren dertig werd gevuld, melden Amerikaanse media.

De toezichthouders van het park kregen zaterdagochtend rond 11.15 uur een telefoontje over de vondst van skeletresten op een strandje, waarna een duikteam de overblijfselen veiligstelde. Terwijl sectie moet uitwijzen wanneer en hoe de persoon is overleden, buigt de politie zich over een lijst met vermiste personen.

Bij zeker één eerdere vondst in Lake Mead vermoedt de politie dat er sprake is van een misdrijf. Op 1 mei werd het lichaam van een man ontdekt in een metalen vat. Hij had een schotwond, waarop direct een moordonderzoek is opgestart, zei politiechef Jason Johansson tegen CNN. Een lijkschouwer heeft vastgesteld dat de man tussen de jaren zeventig en tachtig om het leven moet zijn gekomen.

Een week later werden de autoriteiten opnieuw gealarmeerd over de vondst van een stoffelijk overschot. In een baai in het gebied waren skeletresten gevonden, die na sectie afkomstig blijken te zijn van iemand tussen de 23 en 37 jaar oud. En op 25 juli werden, op een strandje, wederom overblijfselen gevonden. Hoe deze twee personen om het leven zijn gekomen, is nog onduidelijk.

Maffia

Is de maffia, die in de jaren 70 en 80 floreerde in Las Vegas, verantwoordelijk voor de dood van deze vier personen? Of behoren de lichamen toe aan mensen die zijn verdronken toen het waterpeil nog hoog was? In Amerikaanse media wordt gespeculeerd over de doodsoorzaak en de mogelijke betrokkenheid van de georganiseerde misdaad. Volgens voormalig burgemeester van Las Vegas, Oscar Goodman, is Lake Mead „geen slechte plek om een lichaam te dumpen”. Historicus Geoff Schumacher, directeur van een maffiamuseum in Las Vegas, trekt de maffia-theorie maandag tegen NBC News in twijfel. Hij noemt het onwaarschijnlijk dat leden van de maffia lichamen zo dichtbij Las Vegas zouden hebben gedumpt, omdat ze van de radar van de politie wilden blijven.

Intussen blijft het waterpeil van Lake Mead dalen en vrezen de autoriteiten dat er de komende tijd nog meer menselijke resten zullen worden ontdekt. Sinds het reservoir in 1983 vol was, is het waterpeil met ruim 52 meter gedaald. Volgens wetenschappers komt dit door de opwarming van de aarde. Het westen van de Verenigde Staten is de afgelopen dertig jaar een stuk warmer en droger geworden.