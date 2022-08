Wie staat er nog wel achter de nieuwe coronawet? Nog voordat het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer is voorgelegd, neemt de kritiek toe.

Met wetswijziging zal de overheid permanente bevoegdheden krijgen om grondrechtsbeperkende maatregelen te nemen als corona weer oplaait, zoals de afstandsregel, de mondkapjesplicht, de sluiting van publieke plekken en de quarantaineplicht.

Maandag publiceerde het Adviescollege Toetsing Regeldruk een eerder verstuurde brief aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66), waarin het de indiening van het wetsvoorstel ontraadt. Het adviesorgaan noemt het „onverstandig” om coronamaatregelen wettelijk vast te leggen, zonder eerst te evalueren welke maatregelen eerder effectief waren.

Het college, dat het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer adviseert over wetsvoorstellen, sluit zich daarmee aan bij een groeiende groep critici. Eerder toonden het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad zich in een gezamenlijke statement al kritisch. Daarin stond dat de wet niet bijdraagt aan „robuuste” pandemiebestrijding, maar dat het juist tot meer onduidelijkheid lijkt. Ook gezondheidsdiensten GGD en GHOR uitten felle kritiek.

Voorheen werden bevoegdheden om coronamaatregelen te nemen vastgelegd in een tijdelijke wet, maar die werd eind mei verworpen door de Eerste Kamer. Volgens een woordvoerder van minister Kuipers is dat de reden dat het kabinet haast moest maken. In Trouw erkende hij dat het kabinet „liever meer tijd” had gewild om de wet voor te bereiden.

De ‘nieuwe coronawet’ is een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wbg). De wetswijziging ligt op dit moment bij de Raad van State; eind deze maand wordt er een advies verwacht.

Onverstandig

De kritiek, ook bij de overheidslagen waar straks de verantwoordelijkheid komt te liggen, is tweeledig. Enerzijds procedureel: burgemeesters en wethouders hadden graag vooraf betrokken willen worden in de totstandkoming van de wetswijziging.

Er is ook inhoudelijke kritiek. Burgemeesters en wethouders hekelen het feit dat corona, een tijdelijk probleem, leidend wordt in de wetswijziging. Dit zou niet in lijn zijn met een eerder advies van de Raad van State om de algehele crisisbeheersing juridisch en constitutioneel beter toe te rusten.

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, vindt de wet „onverstandig en niet helder”. Aan de NOS zei ze maandag dat burgemeesters na de wijziging verantwoordelijk worden voor de pandemiebestrijding, „zonder dat daar een motivatie bij wordt gegeven”. Dat botst volgens haar ook met een andere wet, de Wet veiligheidsregio’s, die regelt dat in acute crisissituaties de verantwoordelijkheid bij de voorzitter van de veiligheidsregio komt te liggen.

Ook de GGD en GHOR vinden dat de wet tot onduidelijkheid leidt. De regels voor quarantaine zijn volgens de gezondheidsdiensten niet duidelijk in de wetswijziging verankerd. Zo vinden ze het niet helder wat onder quarantaine precies wordt verstaan.

Raad van State aan zet

Een woordvoerder van minister Kuipers zegt dat een deel van de kritiek wordt meegenomen in het wijzigingsvoorstel. Zo is verduidelijkt dat de voorzitter van de veiligheidsregio in acute scenario’s de bevoegdheid heeft, niet de burgemeester. Andere zorgen, zoals die van het Adviescollege Toetsing Regeldruk en de GGD, worden niet ingewilligd of in een later stadium behandeld.

„We hebben deze wet opengesteld voor consultatie, omdát we commentaar wilden”, zegt de woordvoerder van de minister. „Het is nu aan de Raad van State om de wet te beoordelen. Daar wordt ook gekeken of de juiste afwegingen zijn gemaakt in reactie op de consultatie. Daarna gaat de wet, misschien in aangepaste vorm, naar de Kamer.”

Als de huidige kritiek aanhoudt, is de goedkeuring van de wet door de Eerste Kamer allerminst een zekerheid. De regeringspartijen hebben namelijk geen meerderheid in de senaat. Ondertussen is er geen wettelijke basis voor nieuwe coronamaatregelen, als de besmettingen weer toenemen. Dat betekent overigens niet dat Kuipers, mocht het aantal besmettingen weer oplaaien, helemaal geen coronamaatregelen kan nemen. Hij gaf aan dat er noodverordeningen ingesteld kunnen worden door de veiligheidsregio’s als dat nodig is. Net zoals bij het begin van de coronacrisis.