Er zigzagt water door de hete supercomputer. Zonder kan-ie niet

Computers en water gaan niet goed samen, weet iedereen die ooit een glas omstootte over een laptop. Toch rukt in datacentra het water op, tot ín de computers. Koeling is cruciaal voor datacentra, waar steeds compactere elektronica steeds meer rekenkracht heeft, met dus steeds meer hitte op een klein oppervlak. Langsstromend water koelt beter dan lucht uit een ventilator. Het scheelt energie en geld.

Een van Nederlands krachtigste computers staat in een datacentrum op het Science Park in Amsterdam: Snellius, de nationale supercomputer – vernoemd naar de wiskundige Willebrord Snel van Royen. Snellius is gemeenschappelijk bezit, alle wetenschappers in Nederland kunnen rekentijd boeken.

„Sommige wetenschap kan alleen bedreven worden met uitzonderlijke rekenkracht. Denk aan de genetica, of klimaatwetenschap, waar met uitgebreide modellen wordt gewerkt”, zegt Valeriu Codreanu, hoofd high performance computing bij SURF, de ict-samenwerkingsorganisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. „Voor computers geldt: to outcompute is to outcompete: wie het beste kan rekenen wint. Daarom zijn krachtige computers voor onderzoekers cruciaal.”

De computer is ‘super’ omdat er heel veel servers – nu zo’n 600 stuks – aan elkaar gekoppeld zijn die razendsnel kunnen communiceren. Snellius, vorig jaar feestelijk in gebruik genomen, behoort als hij eind 2023 op volle capaciteit draait tot de top-100 krachtigste computers ter wereld. Hij beslaat nu bijna een volledige gang, is verdeeld over 25 kasten – ‘racks’ – en heeft 6,1 petaflop per seconde aan rekencapaciteit. „Het betekent dat de computer meer dan zes miljoen miljard berekeningen per seconde kan doen”, zegt Codreanu. Er staan twee uitbreidingen op het programma, het wordt 21 petaflop per seconde.

Oorverdovend geluid

Logisch dat juist supercomputers de modernste koeltechnologie gebruiken. „Onder onze voeten ligt een leidingenstelsel. Het is een gesloten systeem, met aftakkingen naar elk rack”, zegt Walter Lioen, afdelingshoofd onderzoeksdiensten bij SURF, terwijl hij een van de kasten opent. In Snellius worden verschillende typen waterkoeling gecombineerd. „De racks met cpu’s, het meestgebruikte type processor, worden gekoeld met water in de achterdeur, zoals een radiator in een auto. Dit is technologie die ook bij een vorige supercomputer al werd gebruikt en nu gemeengoed is in datacentra.” Binnen in de systemen zijn nog steeds ventilatoren aan het werk, die tezamen een oorverdovend geluid produceren.

Het rack met gpu’s – grafische processoren die voor machine learning heel geschikt zijn – heeft hypermoderne directe waterkoeling: koperen buisjes zigzaggen door het systeem, vlak langs de verschillende onderdelen op de printplaten. „Dit gpu-rack is ook voor onze leverancier Lenovo het nieuwste van het nieuwste”, zegt Lioen. „Voor de racks met cpu’s was deze directe waterkoeling nog niet beschikbaar, voor de nieuwe racks die eind dit jaar komen wel.”

Datacentra slurpen energie, alleen het rack met gpu’s van Snellius verbruikt op volle capaciteit al 70 kilowatt – een doorsnee laptop vraagt zo’n 70 watt. Het energieverbruik maakt datacentra de laatste jaren controversieel. Een nieuw datacentrum kan niet zomaar meer worden aangesloten op het energienet, er is te weinig capaciteit beschikbaar. Ook verbruiken ze soms heel veel duurzaam opgewekte energie, die dan niet beschikbaar is om de rest van Nederland te verduurzamen. Vooral de komst van de allergrootste datacentra, ‘hyperscales’, wordt daarom sceptisch ontvangen.

De zevende generatie

„Als je veel rekenkracht nodig hebt, is veel energie verbruiken niet te vermijden”, zegt Lioen. „Toch zijn de efficiëntieslagen die computers als deze maken indrukwekkend. Dit is de zevende generatie wetenschappelijke supercomputer in Nederland. Met elke generatie komt er 10 keer meer rekenkracht bij, maar het energieverbruik blijft vrijwel gelijk.”

Energieverbruik hangt sterk samen met koeling. Lange tijd werden datacentra enkel met lucht gekoeld. Van grote airconditioners in de gangen tot kleine ventilatoren in de systemen zelf. Lucht is veilig, maar jaagt het energieverbruik enorm aan. Water kan vier keer meer warmte per kilo opslaan dan lucht. „Als vuistregel kun je stellen dat je boven op de energie om het systeem te draaien nog 60 procent extra energie nodig hebt voor koeling als je met lucht koelt”, zegt Lioen. „Koel je met koud water dan is dat 40 procent extra, met warm water zoals wij hier gebruiken nog maar 20 procent.”

Het risico is niet helemaal nul, er kan altijd iets breken Walter Lioen afdelingshoofd

Met 22 graden gaat het water Snellius in, opgewarmd tot ongeveer 32 graden komt het er weer uit. „Bij koudwaterkoeling ben je nog energie kwijt aan het afkoelen van het water, hier gebeurt dat vrijwel gratis omdat de buitentemperatuur bijna altijd lager dan 30 graden is”, zegt Lioen. „Er is wel nog energie nodig om het water rond te pompen.” Met de restwarmte worden andere gebouwen op het Science Park verwarmd.

Water klinkt als een uitstekende oplossing. Toch zou een lek een duur grapje zijn – Snellius kost 20 miljoen euro. „Het risico is niet helemaal nul, er kan altijd iets breken”, zegt Lioen. „Maar dit is echt een ander verhaal dan waterkoeling die mensen soms thuis met rubberen slangen in hun computer knutselen. Het gaat hier door koperen leidingen en alle aansluitingen hebben speciale no drip-technologie.”

Zal het water nog verder oprukken? „Er bestaan al systemen die volledig ondergedompeld zijn, dan liggen de computers in een soort aquarium met speciale koelvloeistof”, zegt Lioen. „De apparatuur is dan natuurlijk goed geseald, maar toch lijkt het me voor onderhoud een enorm gedoe. Ik geloof er nog niet zo in, maar wie weet.”