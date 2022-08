Eerste twee kinderen Toeslagenaffaire terug bij ouders met behulp van Ondersteuningsteam

Twee kinderen van toeslagenouders zijn onder begeleiding van het landelijke Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire weer terug naar huis gegaan. Dat bevestigt projectleider Judith Peeters van het door de overheid opgezette team maandag na berichtgeving van de Volkskrant. Een 12-jarige jongen gaat terug naar zijn moeder. Ook gaat een kind van 16 jaar, dat al in het proces van terugplaatsing zat toen het Ondersteuningsteam ging helpen met de begeleiding, terug naar huis.

Het Ondersteuningsteam helpt sinds april gedupeerde gezinnen van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, vanwege problemen die direct of indirect met de kindertoeslagenaffaire te maken hebben. Zo worden ouders bijvoorbeeld ondersteund bij het aanvragen bij de rechter van herziening van een uithuisplaatsing, en in het contact met jeugdzorg en gemeenten. De begeleiders van het Ondersteuningsteam besluiten zelf niet over de terugplaatsingen, dat is aan Jeugdzorg.

Terugplaatsing niet altijd gewenst

Tot nu toe hebben ruim 140 ouders aangeklopt voor hulp, voornamelijk alleenstaande moeders. Volgens het CBS zijn er tussen 2015 en 2021 in de Toeslagenaffaire meer dan 1.600 kinderen uit huis geplaatst.

Overigens is terugplaatsing niet altijd het gewenste resultaat van het Ondersteuningsteam, laat projectleider Peeters weten. „Er is een maatschappelijke en politieke druk dat alle kinderen zo snel mogelijk naar huis zouden moeten, maar dat is niet overal het beste. Soms zitten kinderen al lange tijd bij een voogd of kunnen ze niet terug. Er zijn ook veel onderliggende resultaten die we helpen behalen, zoals contactherstel of emotioneel herstel.” In september komt het landelijke team met een voorlopig resultatenrapport.

