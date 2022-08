Een fataal cadeau

Met Rabbit Island heb ik intussen een latrelatie. Liefje op afstand. Niet konijnen zwaaien er de scepter maar zeehonden. Niks verkeerds aan (waar zeehonden zwemmen, zwemt vis) maar een zeehondenkaak heb je liever niet in je rubberbootje. Dus peddel ik met grote bogen om het eiland heen. Tussendoor zwaai ik naar de koeien die me vanaf de kliffen op het vasteland verstomd gadeslaan. Op Kreta zwaaide ik naar geiten, hier naar koeien.

Het is mijn laatste visdag in Ierland en de vangsten zijn kostelijk. Twee mooie koolvissen, een jonge congeraal, zeeforel, paar schollen, zwemkrab. Elk dier gaat terug in ’t water want vanavond eet ik uithuizig. Kalm dobberend maak ik mijn laatste uurtjes vol, zonnetje boven m’n bolletje, an saol maith.

Tot iets ongelooflijks gebeurt.

Boem! Vette pollak aan de stok. Blikkerend in ’t zonlicht, purperen gloed over de borstvinnen. Het dier kijkt me gelouterd aan. Ik denk: verrukkelijk pan-exemplaar ben jij. Zal ik je schenken aan m’n huisbaas als afscheidscadeau?

Maar pollak is bederfgevoelig en aangezien ik geen koeling aan boord heb en ik hier nog zeker de hele middag ronddobber, besluit ik ’m vrij te laten. Ik peuter de haak eruit, maar ai-ai, haakje te diep in de keel, straaltjes bloed tussen de kieuwen. „Je gaat het toch wel redden, hè jongen?”, mompel ik bezorgd als ik hem vrijlaat. Zigzaggend schiet hij de diepte in.

Foto Getty Images

Nieuw aas aan de haak en kalm hengel ik weer verder. Plotseling luid gekrijs boven mijn hoofd. Achter mij een meute meeuwen die halfslachtige duikvluchten maken. En dan zie ik hem, de arme vis, zielloos drijvend op het water. Het haakje is ’m toch fataal geworden. Ik voel me slecht. Oké, dan toch maar een kadootje voor de huisbaas. Is z’n dood toch nog ergens goed voor.

Rustig peddel ik richting de vis, en moet grinniken om de meeuwen. Want telkens als er een omlaag schiet ontdekt ’ie gefrustreerd dat het exemplaar tóch een paar maten te groot is voor z’n vraatzucht. Dat gaat zo eventjes door. Maar dan… landt een grote mantelmeeuw naast de vis, statig en koninklijk wit, ook deze aarzelt, doet z’n bek open, aarzelt opnieuw, en vervolgens wordt de vis – groter dan hijzelf! – door z’n keel naar binnen geschrokt.

De staart steekt nog uit zijn bek als ie probeert op te stijgen. Dat lukt niet, de passagier is te zwaar. Weer klappen de vleugels maar de meeuw raakt niet los van het water. Het geklapwiek gaat nog even door tot ’ie langzaam, als een op drift geraakte helikopter, opstijgt en zwalkend in ’t luchtruim verdwijnt. Lang kijk ik de vogel na, en ik kon nog net zien hoe hij hoog boven de kliffen als een baksteen naar beneden stortte tussen de koeien.