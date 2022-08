Drie dagen verwoestende strijd tussen Israël en Islamitische Jihad

Drie dagen lang laaide de strijd op tussen Israël en de radicale Palestijnse organisatie Islamitische Jihad. Daarbij vielen tientallen doden aan Palestijnse zijde en was ook de materiële schade aanzienlijk. Islamitische Jihad vuurde honderden raketten op doelen in Israël af, maar het effect daarvan bleef beperkt tot enige gewonden. De meeste raketten werden al in de lucht onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer, de zogenoemde Iron Dome. Zondag maakte een bestand voorlopig een einde aan de gevechten.