Dressuurploeg wordt vijfde op WK en plaatst zich voor Olympische Spelen

De Nederlandse dressuurploeg is zondag als vijfde geëindigd bij de WK in het Deense Herning. Daarmee bereikten de amazones het hoofddoel van het weekend: een startbewijs veiligstellen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daarvoor moest de ploeg minimaal zesde worden. De titel ging naar favoriet Denemarken.

Bondscoach Alex van Silfhout noemde het doel op voorhand „reëel zeer haalbaar”. Een goede eerste WK-dag legde de basis voor het succes. De combinaties Thamar Zweistra/Hexagon’s Ich Weiss en Dinja van Liere/Hermés scoorden samen 77,01 procent. Dat was goed voor een eerste plek in de tussenstand, voor Duitsland en Denemarken.

Zondag lukte het Marieke van der Putten en Emmelie Scholtens met hun paarden Torveslettens Tiranium RS2 en Indian Rock niet om de koppositie vast te houden. De podiumplekken werden verdeeld door Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Jong team

Nederland kwam in Herning uit met een opvallend jong en relatief onervaren team, zowel bij de paarden als de amazones (ruiters deden er deze keer niet mee). Dat heeft te maken met het afhaken van routinier Edward Gal (52), die in 2010 drievoudig wereldkampioen werd met zijn toenmalige paard Totilas. Gal liet in april in een korte boodschap op sociale media weten een jaar te stoppen met wedstrijdsport.

De eveneens zeer ervaren Hans Peter Minderhoud (48) haalde de selectie voor Herning uiteindelijk niet, na wel op de longlist te hebben gestaan, omdat hij en zijn paard niet goed in vorm zijn.

Het afvallen van Minderhoud en Gal voelde in eerste instantie als „een pittige aderlating”, zei bondscoach Alex van Silfhout voorafgaand aan het WK. „Ik dacht: mijn god, wat moeten we dit jaar? Maar de laatste twee maanden kwam er zoveel boven. Je ziet nu dat er in de breedte een nieuwe top opstaat.”

WK-ervaring

Van de vier Nederlandse amazones in Herning had alleen Scholtens (36) al WK-ervaring, maar wel met een ander paard. Dinja van Liere (31) presteerde vorig jaar nog als beste Nederlandse op het EK, maar kwam ditmaal ook uit op een ander paard. Bij het EK eindigde ze met paard Haute Couture als tiende bij de Kür op Muziek, maar kort daarna werd de merrie verkocht aan een Amerikaanse amazone.

Bondscoach Van Silfhout was na afloop tevreden over de prestatie van de Nederlandse amazones: „Het kon zomaar zo zijn dat er mooie dingen gingen gebeuren in Herning, want de ruiters kwamen steeds beter in vorm. In deze paarden zit nog heel veel meer groei. We zijn hier met jonge paarden, waar we nog veel van verwachten.”

Deze week komen de Nederlandse deelnemers ook nog individueel in actie. Nederlands kampioen Van Liere staat derde in het individuele klassement, wat perspectief biedt voor de komende dagen. Maandag verrijden de ruiters de Grand Prix Special.