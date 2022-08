De Tweede Kamer behandelt in september, na het zomerreces, het voorstel om de ‘Transgenderwet’ (onderdeel van het Burgerlijk Wetboek) te wijzigen. Daarmee dreigt een volgende stap op de dwaalweg die onder druk van een radicaal genderdiscours is ingeslagen. Al in 2014 is de beslissende afslag genomen, het werd mogelijk ‘geslacht’ in de Basisregistratie Personen (BRP) te wijzigen zonder (cosmetische) transitie. Mits een deskundige verklaart dat die persoon een ‘duurzame overtuiging’ heeft tot het ‘gewenste geslacht’ te behoren. In de voorgestelde wetswijziging vervalt de deskundigenverklaring. Merk op dat in de huidige wet geslacht ook al geen objectief te constateren biologisch feit meer is, maar ‘iets tussen de oren’. Dat meestal in plaats van geslacht het woord gender wordt gebruikt is in de praktijk een irrelevant onderscheid. De hamvraag is namelijk: wat betekenen de woorden ‘man’ en ‘vrouw’?

Maurits Westerbeek is publicist.

Wat nog niet iedereen lijkt te beseffen, is dat het hedendaagse genderdiscours veel verder gaat dan het streven om mensen die niet lekker in het vel zitten waarmee ze geboren zijn de kans te geven hun situatie te normaliseren. Volgens dit discours ben je per definitie man als je je mannelijk voelt, vice versa voor vrouw. Bij de geboorte aanwezige biologische geslachtskenmerken zijn nog slechts een suggestie van moeder natuur die vrijelijk genegeerd kan worden. Er zijn dus twee concurrerende werkelijkheden, die van genderidentiteit bestrijdt de biologische door te proberen hem irrelevant te maken. Het op zijn orwelliaans kapen van de terminologie die daarin centraal staat (man, vrouw, geslacht) en van nieuwe inhoud voorzien, is daarvan een voorbeeld. Terwijl de biologische verschillen tussen een mannelijk en een vrouwelijk lichaam aan relevantie niets ingeboet hebben. Voor de voortplanting, voor seksuele voorkeur en niet in de laatste plaats op het gebied van medische aandoeningen en de behandeling daarvan.

Stereotiepe identiteiten

De ultieme ironie is dat ‘moderne’ ideeën over gender de logische consequentie zijn van een obsessie die traditionele opvattingen teistert: dat de identiteiten van man en vrouw elkaars tegenpolen zouden (moeten) zijn. Stereotiepe identiteiten, door schrijver John Gray (niet te verwarren met de filosoof) gepopulariseerd in zijn bestseller uit 1992 Men are from Mars, Women are from Venus. Voor aanhangers van de gendertheorie komen vrouwen nog steeds van Venus, en mannen nog steeds van Mars. Alleen hebben sommige van die vrouwen tegenwoordig een penis en sommige mannen een baarmoeder. Stel je een man voor (met penis) die een beroep in de zorg heeft gekozen, zich graag wat frivoler kleedt, ook al niet warm loopt voor Rico Verhoeven en Max Verstappen, en nog zo wat zaken die Mars/Venus-technisch wringen. Die man komt er, als hij gevoelig is voor genderlogica, nauwelijks onderuit zich af te vragen of het genderlabel vrouw niet beter bij hem past. Na de wetswijziging kan hij/zij dat zo gaan ophalen bij een overheidsloket, en weer inleveren als het tegenvalt. Voor welk probleem is dit een oplossing?

Ieder mens is anders en hoe specifieker genderlabels worden gedefinieerd, hoe meer er van nodig zijn

Wat in het wetsvoorstel bij het oude leek te blijven is dat de Transgenderwet, ook na de voorgestelde wijzigingen twee smaken blijft onderscheiden: man en vrouw. Het genderdiscours is al een stuk verder. D66-Kamerlid Lisa van Ginniken heeft op de voorgestelde wetswijziging een amendement ingediend om ‘non-binair’ wettelijk als derde ‘geslachtsoptie’ te erkennen. Iemand bij wie de ervaren ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ kant elkaar precies in evenwicht houden. Er dringt zich een beeld op van de rolmodellen van man en vrouw als de extreme uiteinden van een spectrum met non-binair in het midden. Op dat spectrum zijn nog zeeën van ruimte over, non-binair als ‘derde geslacht’ is inmiddels slechts een van een bonte verzameling genderidentiteiten. Het verrassende is dat dit beeld via een bizarre omweg weer overeenkomsten met de werkelijkheid begint te vertonen. Dat ieder mens anders is en dat hoe specifieker genderlabels worden gedefinieerd, hoe meer er van nodig zijn. Dus uiteindelijk net zoveel als er mensen zijn. Als we het niet zo nauw nemen en al die genders, op het handjevol 24-karaats mannen en vrouwen na, gendertechnisch als non-binair beschouwen, verliezen genderlabels elke betekenis!

‘Ontgenderen’

De genderbeweging is de mismaakte bastaard van het traditionele geloof in m/v-rolpatronen en het twintigste-eeuwse streven de wereld daarvan te bevrijden. Een wangedrocht dat het genderlandschap in nog meer overbodige compartimenten verdeelt. We zijn juist gebaat bij ‘ontgenderen’ want onderscheid heeft zelden zin. Vreemd genoeg worden bijvoorbeeld genderneutrale toiletten vaak als een uitwas van het denken in genders genoemd, maar het staat er juist haaks op! Iedereen plast en poept thuis genderneutraal, waarom zou dat in de publieke ruimte anders moeten zijn? Het enige onderscheid dat toilettechnisch zin heeft is tussen genderneutrale voorzieningen voor zittend plassen (en poepen) en voor staand plassen (indien nodig met behulp van een plastuit). Die laatste optie eventueel nader onderscheiden in de smaken individueel (met een deur ervoor) en gezamenlijk (urinoirs). In de trein ontbreekt de ruimte voor elk onderscheid, treinreizigers zijn daaraan gewend, ook al toen ze door de NS nog dames en heren werden genoemd.