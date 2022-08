Daklozen in Straatsburg zijn steeds vaker zeventien of achttien jaar

Thuis is voor Alain Houyoux (22) een rugzak. Een grote, legergroene plunjezak waar met stift teksten als „god noch meester noch vaderland” op geschreven zijn. „C’est ça” – Houyoux klopt, gezeten in een Straatsburgse winkelstraat, twee keer met vlakke hand op de tas, alsof hij een vriend op de schouder slaat – „mijn huis”.

De tas, gevuld met een slaapzak, wat kleding, zijn bril en een doosje paracetamol, gaat overal mee naartoe. Als Houyoux naar een voedselronde gaat. Als hij struinend door ‘Stras’ een slaapplek voor de avond uitzoekt („bij de kruidenzaak verderop lig je beschut”). Als hij bedelt en onderwijl op zijn mobiel Minecraft speelt of door nieuwsapps scrollt.

Sinds 2017 leeft Houyoux – slank, kaalgeschoren hoofd, rossig baardje – op straat. Hij belandde er door een combinatie van weerzin tegen de moderne maatschappij en familieproblemen; zijn in Noord-Frankrijk wonende ouders spreekt hij niet meer. „Zij stemmen op de Rassemblement National en ik heb niets met extreem-rechts”, verklaart hij, gezeten in een kleermakerszit. Voor hem staat een bordje waarop hij om een euro of een tegoedbon voor een restaurant vraagt.

Houyoux past in het plaatje van een groeiende groep daklozen, ziet stadsgenoot Julien Kauffman van de hulporganisatie Coup d’Bol. De gemiddelde dakloze in Straatsburg was eerder volgens een telling uit 2020 tussen de 25 en 54 jaar oud, maar „de laatste tijd zien we steeds meer jongeren op straat, sommigen zijn nog maar zeventien of achttien jaar”. Veel komen net als Houyoux uit andere delen van het land naar het progressieve Straatsburg, in de hoop dat daar meer hulp is.

Sowieso lijkt het aantal daklozen de afgelopen maanden toegenomen. Harde cijfers zijn er niet, maar Kauffman merkt het aan de nieuwe gezichten die hij geregeld ziet op straat, aan het telefoonnummer voor noodopvang, dat continu overbelast is, en aan het feit dat bij de voedselrondes die hij wekelijks organiseert het eten steeds eerder op is. „De situatie is alarmerend, en het gaat verder achteruit door de oorlog in Oekraïne.” De komst van de ruim tweeduizend Oekraïense vluchtelingen in de Oost-Franse stad legt druk op de nood- en opvangdiensten voor daklozen. Zo zijn honderden opvangplekken voor daklozen de afgelopen maanden voor de vluchtelingen beschikbaar gesteld.

Ook Houyoux merkt dat de hulpdiensten overbelast zijn. „Ik heb afgelopen winter tijdens een sneeuwstorm een hele nacht moeten wachten op hulp, ik werd wakker onder een pak sneeuw. En ik heb me laatst aangemeld voor een opvanghuis waar de wachttijd normaal drie maanden is, maar door die Oekraïense stakkers moet ik zes maanden wachten”, zegt hij. „De gemeente wil de Oekraïeners helpen, maar haar landgenoten laat ze creperen op straat.”

Houyoux kent mensen die het prima vinden om te leven op straat, maar zelf zou hij graag een appartement willen, en een baan. Hij wil in de beveiliging of de horeca werken, maar ondanks de personeelstekorten lukt het niet om überhaupt een sollicitatiegesprek te krijgen. „Ze nemen mijn cv niet eens aan. Een keer deed een eigenaresse van een restaurant zelfs voor mijn neus de deur op slot.” Het komt doordat mensen hem herkennen van straat, zegt hij. En door zijn thuis, dat hij op zijn rug meesleept.

Dakloos Woningnood, inflatie, de oorlog in Oekraïne en de nasleep van corona zorgen dat steeds meer mensen op straat belanden. In de serie Dakloos doen correspondenten verslag van een sluimerende crisis.