China verlengt militaire oefeningen rond Taiwan

De Chinese krijgsmacht gaat toch door met militaire oefeningen rondom Taiwan. De gevechtssimulaties zouden zondag eigenlijk ten einde komen, maar worden nu toch voor onbepaalde tijd verlengd. Dat laat de verantwoordelijke krijgsmachtafdeling maandag weten, meldt persbureau Reuters.

De jongste krijgshandelingen zullen aanvallen op zee en tegen onderzeeërs nabootsen. Er is niet aangegeven wanneer deze beginnen. Het militaire machtsvertoon is een reactie op het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, die vorige week daar onder meer de Taiwanese president Tsai Ing-wen ontmoette. Deze actie stuitte China tegen de borst, omdat Beijing het democratische land ziet als een afvallig onderdeel van China. De Chinese Communistische Partij zinspeelt al jarenlang op een ‘hereniging’ van het eiland met het Chinese moederland.

Kort na het vertrek van Pelosi uit Taiwan begon China met militaire oefeningen, waarbij Chinese marineschepen de zeegrens van het land overstaken. Ook vlogen Chinese straaljagers door het Taiwanese luchtruim en werden ballistische raketten afgevuurd. Door de krijgsoefeningen werd Taiwan de facto van de buitenwereld afgesloten. Zondag waren nog 66 Chinese straaljagers en 14 marineschepen actief rond Taiwan.

Maandag liet het Taiwanese ministerie van Transport en Communicatie weten dat het luchtruim grotendeels weer open is en dat er weer vluchten op het eiland kunnen worden uitgevoerd. Ook veel van de civiele scheepvaart is inmiddels hervat. In reactie op het Chinese wapengekletter heeft Taiwan aangekondigd komende dinsdag en donderdag artillerieoefeningen te gaan uitvoeren.