Auto huren op vakantie is (en blijft) prijzig

Vakantiegangers die deze zomer een auto huren op populaire bestemmingen in het buitenland, zullen het ongetwijfeld al gemerkt hebben: zo’n huurwagen is stevig aan de prijs op dit moment. In veelbezochte vakantielanden als Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland: overal zijn de dagprijzen verdubbeld of zelfs verdrievoudigd vergeleken met het jaar voor de coronapandemie, blijkt uit een inventarisatie van Bloomberg.

Een ontwikkeling die is komen overwaaien uit Amerika, zegt Tjeerd Kramer, directeur van vergelijkssite EasyTerra. „In de VS zijn de prijzen maal drie gegaan toen de binnenlandse markt vorig jaar aantrok, en dat heeft zich wereldwijd doorgezet. Ook in Nederland.” Hij ziet dat de prijsstijging in Europa het sterkst is op veelbezochte eilanden zoals Ibiza, Mallorca en IJsland. Mensen die een rondreis door IJsland willen maken, betalen normaal zo’n 40 tot 50 euro per dag voor een 4x4 terreinauto die je op het ruige vulkaaneiland nodig hebt. Kramer: „Maar nu schommelen de prijzen tussen de 150 en 200 euro per dag.

Volgens Alexander Sixt, topman van het gelijknamige Duitse autoverhuurbedrijf, zullen de prijzen bovendien niet snel dalen. Het bedrijf (2,3 miljard euro omzet, 242.000 voertuigen in 110 landen) is een wereldspeler en spint garen bij de teruggekeerde reislust na de coronapandemie. De groei in de VS en Europa leidde eerder dit jaar met 580 miljoen euro aan opbrengsten en een nettowinst van ruim 66 miljoen euro tot het sterkste eerste kwartaal ooit. Het herstel van de autoverhuurmarkt is volgens analist Christian Obst van Baader Bank tweeledig. Ten eerste is sprake van schaarste op de automarkt. Veel verhuurders verkochten om de coronacrisis te overleven een deel van hun auto’s en hebben veel moeite om hun wagenpark terug op sterkte te brengen door het structurele tekort aan chips en andere materialen. „Autofabrikanten richten zich liever op het duurdere marktsegment omdat daar meer marge op zit. Terwijl autoverhuurders vooral met kleinere, goedkopere auto’s werken”, zegt Obst. De tweede reden is dat de vraag veel sneller dan verwacht is aangetrokken. Die combinatie van een zeer beperkte voorraad en een stijgende vraag zorgt samen voor de hogere prijs die de vakantieganger betaalt. Sixt profiteert extra van de aangetrokken vraag doordat het te midden van de coronacrisis zijn marktaandeel in de VS wist te vergroten. In juli 2020 nam het dankzij zijn sterke balans tien luchthavenconcessies in onder meer New York, Las Vegas en Boston over van Advantage, dat in mei van dat jaar failliet ging. Ook heeft het in 1912 opgerichte Duitse bedrijf volgens Obst de afgelopen decennia nauwe relaties opgebouwd met autofabrikanten. Onderdeel daarvan zijn zogeheten buy back agreements, waarbij Sixt een nieuwe auto least, deze bijvoorbeeld zes maanden verhuurt, alvorens deze vervolgens weer teruggaat naar de fabrikant.

Verder heeft Sixt in tegenstelling tot concurrenten een eigen IT-afdeling, wat volgens Obst hogere marges oplevert. Dat de aandelenkoers dit jaar toch wat is weggezakt, wijt hij aan macro-omstandigheden als inflatie en rente die voor „normalisatie” op de beurs hebben gezorgd. Analist Hela Zarrouk, die het aandeel volgt voor Oddo-BHF, verwacht dat Sixt van alle autoverhuurders de komende tijd het meest kan profiteren van het herstel van de vraag. „Uitbreiding in de VS zal de groeimotor zijn. Sixt heeft al grotendeels geprofiteerd van de hogere prijzen, wat gunstig was voor de marges. Alle beursgenoteerde concurrenten van Sixt - Avis Budget, Hertz en Europcar - hadden tijdens de pandemie aanzienlijke financiële problemen.”

De verwachtingen voor de tweedekwartaalcijfers, die Sixt woensdag presenteert, zijn dan ook hooggespannen.