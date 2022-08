Groot afluisterschandaal brengt Griekse premier aan het wankelen

De Griekse regering is verwikkeld in een groot afluisterschandaal dat de positie van de premier aan het wankelen brengt. Er is geschokt gereageerd op de onthulling dat een oppositieleider en twee journalisten zijn afgeluisterd door de Griekse inlichtingendienst met behulp van geavanceerde spionagesoftware. De zaak wordt al het Griekse Watergate genoemd – en roept herinneringen op aan het kolonelsregime van 1967 tot 1974, toen politieke tegenstanders voortdurend in de gaten werden gehouden.

De directeur van de inlichtingendienst nam vrijdag ontslag in reactie op beschuldigingen van Nikos Androulakis, leider van de sociaal-democratische oppositiepartij Pasok, dat hij was afgeluisterd. Eerder op de dag was de neef van premier Kyriakos Mitsotakis, die tevens diens naaste adviseur en vertrouweling is, al opgestapt. Daarmee leek hij de premier te willen beschermen door de klap voor hem op te vangen. Maar de aftocht van Mitsotakis’ rechterhand werd ook opgevat als een verkapte schuldbekentenis.

„Ik had nooit verwacht dat de Griekse regering me zou bespioneren met behulp van de meest duistere praktijken”, verklaarde een geschokte Androulakis vrijdag in een toespraak die op televisie werd uitgezonden. „Het is onze democratische plicht om de vrijheden en mensenrechten van Griekse burgers te beschermen. Vandaag is het moment van de waarheid voor degenen wier arrogantie en gevoel van straffeloosheid hen tot alles in staat stellen.”

Androulakis is naast Grieks parlementslid ook Europarlementariër. Hij werd op de hoogte gebracht van de spionage door de cyberbeveiligingsdienst van het Europees parlement in Straatsburg. Zijn mobiele telefoon bleek te worden afgeluisterd met behulp van de spyware Predator, die in staat is om toegang te krijgen tot versleutelde berichten, wachtwoorden te registreren, en camera’s van mobiele telefoons te activeren. Vorige week deed Androulakis aangifte bij het Griekse Hooggerechtshof.

Een vertrouweling van de premier is afgetreden, net als de directeur van de inlichtingendienst

De omvang van het afluisterschandaal is nog niet duidelijk. Twee Griekse journalisten zijn eveneens door de inlichtingendienst bespioneerd met behulp van Predator. De baas van de dienst gaf een van de zaken vorige maand toe tijdens een gesloten parlementszitting. Volgens hem werd de journalist gevolgd op verzoek van een buitenlandse inlichtingendienst. Vraag is of dat waar is. Volgens critici lijkt het er eerder op dat de Griekse regering stelselmatig kritische journalisten en politieke opponenten bespioneert.

Androulakis heeft het Griekse parlement opgeroepen een onderzoekscommissie in te stellen die zich in de kwestie gaat verdiepen. De regering zegt dat ze een formeel verzoek hiertoe zal steunen. Oud-premier Alexis Tsipras van de linkse partij Syriza beloofde geen middel onbeproefd te laten bij het blootleggen van de wantoestanden. „In plaats van hypocriete excuses en leugens zou Mitsotakis moeten zeggen welke andere politici en journalisten zijn gevolgd”, zei hij.

Onvergeeflijke fout

De pogingen van Mitsotakis om afstand te nemen van het schandaal werken tot nu toe averechts. Hij verontschuldigde zich tegen Androulakis. „Het is een onvergeeflijke fout”, zei de premier tegen het weekblad To Vima zondag. „Ik wist het niet, anders zou ik het nooit hebben toegestaan.” Dat kunnen veel Grieken moeilijk geloven. Nadat hij in 2019 aan de macht kwam, plaatste hij de inlichtingendienst onder zijn directe verantwoordelijkheid. Ook veranderde hij de wet, zodat hij zelf de directeur kon benoemen.

Vier dagen nadat het schandaal uitbrak, richtte Mitsotakis zich maandagavond direct tot het volk. In een videoboodschap vanaf Kreta noemde hij het afluisteren van Androulakis „legaal”, maar ook een politieke „fout”. „Afgezien van het feit dat alles wettig was, heeft de Nationale Inlichtingendienst de politieke dimensie van de specifieke actie onderschat”, aldus Mitsotakis. „Het had niet mogen gebeuren, omdat dit het vertrouwen van de burgers in de nationale veiligheidsdiensten heeft aangetast.”

De premier herhaalde dat hij er niet vanaf wist. „Als dat wel zo was geweest, had ik het niet toegestaan.” Omdat de baas van de inlichtingendienst en zijn rechterhand politiek verantwoordelijk waren, heeft hij hen ontslagen. Maar veel vragen bleven onbeantwoord. Na de speech eiste Androulakis dat bekend wordt gemaakt waarom hij werd bespioneerd.