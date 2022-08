Actrice en zangeres Olivia Newton-John (73) overleden

De in het Verenigd Koninkrijk geboren Brits-Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft haar man John Easterling in een bericht op haar Instagram-account. „Ze is vanmorgen vredig overleden op haar ranch in Zuid-Californië, omringd door familie en vrienden”, aldus het bericht. Newton-John overleed aan de gevolgen van borstkanker, een ziekte waar zij dertig jaar geleden voor het eerst mee werd gediagnosticeerd. De actrice werd wereldwijd bekend door haar rol als Sandy in de filmmusical Grease (1978).

Newton-John werd geboren in het Britse Cambridge en verhuisde op jonge leeftijd naar Australië. Ze begon haar muzikale carrière in 1970 op 21-jarige leeftijd en scoorde haar eerste hit een jaar later met het nummer ‘If not for you’. In 1974 vertegenwoordigde ze het VK op het Eurovisie Songfestival en eindigde op de vierde plek.

Ze verhuisde naar de Verenigde Staten, waar haar muziekcarrière snel van de grond kwam. Ze scoorde er vijf nummer-1 hits en won vier Grammy’s, waaronder die voor beste nummer en de beste vrouwelijke popartiest. In Nederland scoorde ze één nummer-1 hit, met het liedje ‘Xanadu’ uit 1980. Als actrice kreeg ze grote bekendheid door haar rol in de Amerikaanse musicalfilm Grease (1978), waarin ze de hoofdrol van middelbare scholier Sandy vertolkte naast John Travolta. De film over jeugdliefde op een middelbare school in de jaren vijftig was zeer succesvol: de soundtrack eindigde in 1978 op de tweede plaats van best verkopende albums in de Verenigde Staten en geldt nog altijd als een klassieker.

In 1992 werd voor het eerst borstkanker vastgesteld bij de actrice. Ze genas daarvan, maar de ziekte kwam in 2013 en 2017 weer terug. In 2019 werd Newton-John door de Britse koningin Elizabeth II geridderd, onder andere vanwege haar inzet voor goede doelen en onderzoek naar kanker.