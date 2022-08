Tegenstrijdigheid is het woord van Derk Sauers televisieavond

Rusland, ‘de Rus’ valt onmogelijk in een televisiebeeld te vangen, daarvoor is het land, het volk te veelzijdig en complex. Goed of fout, aanvaller of bevrijder, winnaar of verliezer. Tussen het zwart-wit zit een hoop grijs. Dat kun je ook zeggen van de man die zondagavond in Zomergasten over zijn tweede vaderland sprak. Derk Sauer (69) woont en werkt al 32 jaar in Rusland waar hij eigenaar en uitgever is van onder meer The Moscow Times. Woonde en werkte, want sinds Rusland Oekraïne binnenviel zijn media die dat een ‘invasie’ of een ‘oorlog’ noemen verboden in het land. Sauer en een deel van zijn redactie werken nu vanuit Amsterdam.

In de ondertitel stond Derk Sauer steeds aangeduid als journalist en ondernemer. En elk van die ‘identiteiten’ leidde tot vragen bij presentator Janine Abbring. Op z’n negentiende zat Derk Sauer in Ierland, niet om te studeren zoals zijn ouders dachten, maar om van nabij te volgen hoe de strijd tussen de katholieken en protestanten daar verliep. De film Belfast brengt hem terug naar die jaren. Hij leerde er dat de ‘goeden’ elkaar soms nog grimmiger uitmoorden dan de vijand. De goeden, dat waren de arbeiders en Sauer kwam hun katholieke emancipatiebeweging steunen. Hoe ‘onafhankelijk journalistiek’ en neutraal zat hij daar precies, vroeg Abbring. Hij hield het erop dat hij een „revolutionair met een pen” wilde zijn. Maar het antwoord op de vraag waar hij eigenlijk naar toeging met een auto vol wapens, dát kwam niet.

Zijn tweede identiteit, die van ondernemer, kwam ter sprake na een fragment uit Citizen K. Begin jaren negentig, de Sovjet Unie was uit elkaar gevallen. Het is chaos, en uit die chaos weten handige mensen munt te slaan. Michail Chodorkovski maakte fortuin door computers uit het Westen te importeren. Daarna stapte hij in de olie-business en groeide uit tot een van de rijkste oligarchen. Abbring vraagt wat de definitie is van oligarch en of Derk Sauer er niet zelf ook een is. Hij viel met zijn neus in de boter, zei hij zelf, toen hij precies in die tijd in Moskou een „mediabedrijfje” opzette. Toen dat succesvol werd, maakte hij diezelfde Michail Chodorkovski aandeelhouder omdat hij hem kon beschermen tegen de Russische maffia. Hier blijkt dat de „wilde tijd” die Sauer in Rusland beleefde, voor Nederlandse oren en ogen nauwelijks te verbeelden is.

Tegenstrijdigheid

Niet dat hij niet zijn best doet om zoveel mogelijk kanten te laten zien van Rusland en de Russen. De roekeloosheid waarmee het bevroren Baikal-meer wordt gebruikt als snelweg, ook als het allang dooit. Maar het lukt niet om woorden te geven aan wat we in Aquarela zien gebeuren – auto stort in wak, twee mannen spartelen tussen de ijsschotsen, een dode dobbert onder het ijs. De natuur is „overweldigend”, de mensen zijn „fatalistisch”, en voor het verlangen naar dat land bestaat alleen een Russisch woord dat veel sterker is dan heimwee. Het gevoel kruipt „in de botten en het bloed” en het werd bij hem aangewakkerd door te kijken naar Garagenvolk, waarin we Russen zien fitnessen, mijmeren, lallen, zingen en op het leven toosten in hun garages. „Zo Russisch.”

Tegenstrijdigheid is het woord van Sauers televisieavond. De ondernemende journalist (of journalistieke ondernemer) liet zien dat het slechte kan leiden tot goede resultaten; zoals in Over the Limit, waarin een jonge turnster tot grote successen wordt gemanipuleerd door vrouwelijke coaches. Dat je medelijden kunt voelen met oud-president Boris Jeltsin in Putin’s Witnesses. Hij hielp Poetin in het zadel, maar kreeg niet eens een bedankje van hem. De zachte kant van een agressor, daar begon deze aflevering van Zomergasten mee. In The Occupant zien we beelden uit de telefoon van een Russische krijgsgevangene. Verjaarscadeau voor zijn dochtertje – een roze fiets. Familiefeestje. Dolle avond met makkers. Uniform aan. Vliegtuig in. Oorlog.