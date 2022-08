Vlag met hakenkruis opgehangen boven A1 bij Stroe, elders in Gelderland hooi in brand gestoken

Langs de A1 bij Stroe is in de nacht van zaterdag op zondag een vlag met een hakenkruis opgehangen. Dat heeft de politie zondag bevestigd aan NRC. Op het viaduct waaraan de nazivlag vastzat stonden ook autobanden in brand. Het vuur sloeg over naar de droge berm, maar is inmiddels door de brandweer geblust. Wie er achter de acties zitten is nog niet bekend. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet „eventueel” verder onderzoek naar het strafbare feit.

Op andere plekken langs de wegen in Gelderland is in de afgelopen nacht ook hooi in brand gezet, meldt De Gelderlander. Langs de A15 bij Ochten, eveneens in Gelderland, zijn acht hooirollen in vlammen opgegaan. Wat verder op diezelfde snelweg, bij afslag Dodewaard, zijn ook enkele hooibalen in brand gestoken, aldus de regionale krant. Het is niet duidelijk of de acties onderdeel zijn van de boerenprotesten, die de afgelopen tijd een grimmige wending namen.