Stellen progressieven de liberale rechtsstaat ten onrechte gelijk aan hun eigen opvattingen over individuele vrijheid? Dat was de klacht van Marc Janssens in NRC onlangs (De rechtsstaat en progressief liberalisme zijn geen synoniemen, 25/7). Er zou daardoor weinig ruimte zijn voor conservatieve opvattingen en het recht op zulke opvattingen (met hun sterkere nadruk op collectieve normen) zelfs ontkend. Daarmee laten de progressieven in de praktijk weinig ruimte voor echte pluriformiteit, aldus Janssens.

Hij heeft tot op zekere hoogte een punt – maar inderdaad ook slechts tot op zekere hoogte. Er is namelijk van een duidelijke asymmetrie sprake, die de associatie van de liberale rechtsstaat met liberale culturele opvattingen – namelijk als garant voor persoonlijke vrijheid – rechtvaardigt.

De reden dat de dominantie van cultureel-progressieve opvattingen over het algemeen in meer pluriformiteit resulteert dan de dominantie van cultureel-conservatieve, is namelijk een heel simpele. Conservatieven willen anderen al snel de wet voorschrijven. Progressieven willen niet anderen de wet voorschrijven, maar slechts verhinderen dat anderen hén de wet voorschrijven.

Andermans persoonlijke leven achten zij niet hun zaak. Niemand die in bepaalde gevallen het recht op abortus of euthanasie claimt, zal anderen tot abortus of euthanasie willen dwingen. Niemand die een traditioneel heterohuwelijk wat oubollig vindt, zal alleen een flitsend homohuwelijk willen toestaan. Niemand van hen verplicht orthodox-gelovige vrouwen een broek te dragen. Niemand verbiedt die vrouwen de halve zondag met hoed op in de kerkbanken door te brengen en verlangt dat zij in plaats daarvan naakt op het strand gaan liggen. En als doorgewinterde homo voel ik niet de minste aandrang om een christelijk-gereformeerde soortgenoot te gelasten om in de voorafgaande nacht ook eens een darkroom te bezoeken. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden, om met Frederik de Grote te spreken.

Anderen normen opleggen

Dat is immers de kern van het individuele zelfbeschikkingsrecht, waar progressieven voor staan. En dat ligt bij conservatieven snel anders. Die hebben niet alleen normen, volgens welke zij zélf willen leven. Zij menen vaak dat die normen tevens voor alle anderen moeten gelden en daartoe van staatswege afgedwongen moeten worden. Ze ontzeggen daarmee die anderen het recht om hun leven naar eigen smaak in te richten. Zeker zij, die zich daarbij op een God plus een heilig geschrift beroepen, wensen zich niet alleen zelf aan die vermeende goddelijke regels te houden, maar ook anderen daartoe te dwingen. Hoe orthodoxer, hoe onverdraagzamer.

Zie de ontwikkelingen in Amerika, waar de meest benepen gelovigen nu weer hun eigen benepenheid via het Hooggerechtshof aan anderen willen opleggen: een dreigend verbod op anticonceptie, op homoseksueel geslachtsverkeer, et cetera.

In Polen staat de regeringspartij, die zich door ‘progressieve opdringerigheid’ van Europa vervreemd voelt, dezelfde morele dictatuur voor. Het stikt dan vooral snel van de restricties op erotisch gebied, want macht krijgen over de menselijke driften vormt al sinds millennia de grootste obsessie van vrijwel elke wereldgodsdienst.

In zijn ultieme vorm leidt zulk onverdraagzaam conservatisme tot een theocratie in Iran of sommige delen van Israël: waag het niet om op sabbat door een orthodoxe wijk van Jeruzalem te rijden, je wordt bijkans letterlijk gestenigd.

In de milde betuttelvorm die het CDA bepleit, doet zich dat gevaar bij ons niet voor. Maar die principiële asymmetrie blijft, en daarmee komen cultureel progressieven dichter bij het ideaal van een pluriforme samenleving dan cultureel conservatieven.

Dwang van de markt

Slechts op twee wezenlijke punten intervenieert de cultureel progressieve norm in het leven van conservatieven. Ten eerste op grond van het nauw aan de grondbeginselen van de liberale democratie gekoppelde grondrecht dat iederéén op zijn manier zalig moet kunnen worden. Dat dat dus ook voor de individuele leden binnen een orthodoxe gemeenschap geldt, dat kinderen niet het eigendom van hun ouders zijn, en dat deze dus niet het recht hebben om homoseksuele kinderen tot tegennatuurlijk heteroseksueel gedrag te dwingen. Denk aan de wantoestanden op het Gomarus in Gorinchem.

Het tweede punt is de ‘markt’ in combinatie met de macht van het getal. Iedere burger staat het vrij om halal of kosjer te eten – maar hij kan niet eisen dat hij daarin ook door de staat gefaciliteerd wordt als hij in de wijde omtrek de enige is, en exploitatie van een speciale etenszaak dus niet rendabel is. En er kan de praktische dwang van werkgevers zijn om op zondag te werken, of de commerciële van de concurrentie om als winkelier ook op zondag open te gaan. Specifieke wetgeving kan hier voor een redelijk modus vivendi zorgen.

Maar het feit dat de seculiere wereld niet buiten te houden valt betekent natuurlijk niet dat progressieven dan maar verplicht volgens conservatieve normen moeten gaan leven, om de conservatieven het leven volgens hún normen makkelijker te maken.

