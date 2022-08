Palestijnse Islamitische Jihad en Israël akkoord met wapenstilstand

Palestijnse strijders van de Islamitische Jihad en Israël zijn akkoord gegaan met een wapenstilstand vanaf zondagavond 22.30 uur Nederlandse tijd. Dat schrijven internationale persbureaus en tv-netwerk Al Jazeera zondag. Of er een afspraak is gemaakt over hoe lang het staakt-het-vuren gaat duren, is niet duidelijk.

Eerder op de dag spraken bronnen dichtbij de onderhandelingen die werden bemiddeld door Egypte al van een wapenstilstand, die rond 19.00 uur Nederlandse tijd zou ingaan. Noch Islamitische Jihad, een militante groep waartegen Israël in de Gazastrook vecht, noch Israël zelf kwam met een officiële reactie. Kort na de tijd waarop de afspraak zou ingaan, werden nog raketten afgevuurd.

Vrijdag laaide geweld in de Gazastrook opnieuw op door een Israëlische aanval waarbij een hooggeplaatste commandant van Islamitische Jihad, Taysir al-Jabari, om het leven kwam. Volgens Israël bereidde de groep zelf een aanval voor. Een tweede commandant, Khaled Mansour, werd zaterdag door Israëlische raketten omgebracht, zegt Islamitische Jihad. Israël zegt panden en tunnels te bombarderen waar de Palestijnse strijders wapens bewaren.

43 doden, 311 gewonden

Het dodental als gevolg van de Israëlische aanvallen liep zondag verder op tot 43, meldde het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid aan het begin van de avond. Eerder op de dag sprak het ministerie nog van 29 doden. 311 Palestijnse burgers zouden gewond zijn geraakt.

De raketten die Islamitische Jihad op Israël afvuurde, op zondagochtend nog bijna zeshonderd, hebben voor zover bekend geen gewonden veroorzaakt, lieten de Israëlische hulpdiensten eerder op de dag weten. Hoewel de raketten ver reikten, tot aan Tel Aviv op zaterdag en de buitenwijken van Jeruzalem op zondag, werden ze vrijwel allemaal onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem.