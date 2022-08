Slot moet met nieuw Feyenoord kloof met Ajax en PSV zien te dichten

Arne Slot lijkt op voorhand aan een zeer lastige opdracht bezig. De trainer van Feyenoord moet met een verzwakt elftal in aanbouw de aanval openen op Ajax en PSV. Met een 5-2 overwinning bij een nog volledig in de steigers staand Vitesse zette hij een eerste goede stap. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit Feyenoord zonder versterkingen mee zal kunnen doen in de titelrace. Blijven investeringen uit, dan is het risico groot dat de Rotterdamse club zowel sportief als financieel op zo’n grote achterstand van de concurrentie uit Amsterdam en Eindhoven komt dat de Eredivisie uit een ‘top 2’ zal bestaan en Feyenoord veroordeeld is tot een strijd om the best of the rest.

Slot staat voor de taak om binnen een mum van tijd nieuwe spelers in te passen, mee te denken over eventuele aankopen en tegelijkertijd te presteren met het materiaal dat hij nu voorhanden heeft. Slot zette tegen Vitesse een gelegenheidsformatie in elkaar die in de voorbereiding niet eerder samen met elkaar speelde. Met name in aanvallend opzicht kreeg Feyenoord een totaal nieuw gezicht nadat de makers van 55 van de 76 competitiedoelpunten van vorig seizoen uit Rotterdam vertrokken.

Slot moest het in Arnhem doen zonder Santiago Giménez omdat diens werkvergunning nog niet binnen was. De Mexicaanse spits is de beoogde nieuwe aanvalsleider van Feyenoord. Vooralsnog kreeg ex-Ajacied Danilo de voorkeur in de punt van de aanval. De Braziliaan groeide met twee doelpunten uit tot man van de wedstrijd in het Gelredome. Het mooiste doelpunt van Feyenoord werd echter gemaakt door een andere ex-Ajacied: Javairo Dilrosun. De buitenspeler krulde de bal na ruim een uur spelen vanaf de rechterkant over Vitesse-doelman Jeroen Houwen. „Ik heb ze vaker zo gemaakt op de training”, zei Dilrosun glimlachend na afloop in de perszaal van het Gelredome.

Blijven investeringen uit dan zal Feyenoord afhaken bij de top-2 van Nederland

Feyenoord tankte na een moeizame voorbereiding in ieder geval het nodige zelfvertrouwen. Na een moeizaam begin waarin Vitesse op voorsprong kwam, wist Feyenoord met een uitblinkende Szymanski de controle over te nemen. De Poolse middenvelder was met twee assists de belangrijkste aangever van de nummer drie van Nederland. „Hij is creatief en heeft een geweldige trap”, zei Slot over zijn aanwinst, Pools international en gehuurd van Dinamo Moskou. „Zo’n speler stel je graag op in een elftal dat nog zeer onwennig is.”

Dynamiek

De komende weken moet duidelijk worden hoe groot de ambities van Feyenoord zijn. En welke financiële risico’s de club bereid is te nemen om de concurrentie met de top van de Eredivisie aan te gaan. Slot heeft als voordeel dat Feyenoord geen kwalificatiewedstrijden voor Europees voetbal hoeft te spelen en de voorbije weken met trainingen en oefenwedstrijden kon bouwen aan een nieuwe ploeg. „Er komt veel meer bij kijken dan het inpassen van nieuwe spelers”, legde Slot uit. „Het is met name moeilijk om aan een nieuwe dynamiek te werken. Dat wordt door de buitenwereld wel eens onderschat.”

Feyenoord-coach Arne Slot instrueert in de slotfase de invallers Cole Basset en Noah Naujoks. Foto Pieter Stam de Jonge/ANP

Slot is zich ervan bewust dat de onzekerheid zal blijven tot de transferwindow eind deze maand zal sluiten. Zo zag de trainer in aanloop naar het duel met Vitesse de Argentijn Marcos Senesi wegvallen. De verdediger mocht van Feyenoord met het Engelse Bournemouth onderhandelen, terwijl Slot op het trainingsveld aan een nieuwe defensie werkte. Ondertussen maakte hij op het middenveld wel een plaats vrij voor de Noor Fredrik Aursnes, die in de belangstelling staat van het Portugese Benfica. Slot begrijpt dat Feyenoord blij moet zijn met de recordinkomsten, maar vraagt zich ook af waar de grens tussen het sportieve en het financiële ligt. „Het is aan de beleidsbepalers de juiste beslissingen te nemen”, stelde hij. „Ik geef alleen mijn mening over het sportieve gedeelte. En dan reken ik erop dat er vervangers komen.”

Champions League

Het verschil tussen deelnemen aan de Champions League of de Europa League is in alle opzichten groot. Ajax is dit jaar al verzekerd van de groepsfase met daarbij circa 40 miljoen euro aan inkomsten. PSV hoopt zich daar de komende weken voor te kwalificeren en krijgt als dat niet lukt een plaats in de Europa League. Feyenoord speelt dit seizoen in de groepsfase van dat toernooi en zal daarmee circa 8 miljoen euro verdienen.

Over twaalf maanden is het perspectief anders. De kans is groot dat Nederland dan twee clubs mag afvaardigen naar de groepsfase van de Champions League. Ajax en in mindere mate PSV zetten er veel op in een structurele deelnemer aan het grootste en lucratieve Europese clubtoernooi te worden. Als ze de komende jaren erin slagen de nummers 1 en 2 in de Eredivisie te worden wordt het gat met Feyenoord ieder jaar tientallen miljoenen groter. En zal dat op termijn onoverbrugbaar zijn.

Feyenoord is in feite nu al aan een ongelijke strijd bezig. Het bereiken van de finale in de Conference League zorgde voor een verrassende opleving, maar van het elftal dat in Tirana verloor van AS Roma waren er tegen Vitesse nog maar drie spelers over.

Feyenoord boekte deze zomer een flinke financiële winst. Luis Sinisterra (25 miljoen), Tyrell Malacia (15 miljoen) en Marcos Senesi (15 miljoen) leverden recordbedragen op, maar doelpuntenmakers als Cyriel Dessers, Guus Til, Reiss Nelson en Bryan Linssen liepen voor vrijwel niets de Kuip uit. Feyenoord kon slechts een deel investeren in nieuwe spelers en lijkt met het aantrekken van Quinten Timber, Jacob Rasmussuen, Sebastian Szymanski, Javairo Dilrosun, Danilo, Oussama Idrissi en Santiago Giménez niet sterker te zijn.

En dat is wel nodig om het grote gat met Ajax en PSV te kunnen dichten.