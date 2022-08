Dodental luchtaanvallen Gaza stijgt tot 24, opnieuw leider Islamitische Jihad gedood

Het dodental in de Gazastrook als gevolg van een nieuwe golf van geweld tussen Israël en de Palestijnse groep Islamitische Jihad is gestegen tot zeker 24, onder wie zes kinderen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van Gaza zaterdag verklaard, melden internationale persbureaus.

Islamitische Jihad heeft in de nacht van zaterdag op zondag gemeld dat Khaled Mansour, een hoge gewapende commandant, is omgekomen bij een Israëlische luchtaanval.

Zeker 200 mensen zijn gewond geraakt bij de Israëlische luchtaanvallen op Gaza, waarbij panden in woongebieden zijn verwoest waar volgens Israël wapens werden verborgen.

De geweldsgolf begon met een reeks aanvallen door Israël op vrijdag, waarbij Taysir al-Jabari, een commandant van Islamitische Jihad werd omgebracht. Die aanvallen waren volgens Israël bedoeld om een dreigende aanval te voorkomen. Het Israëlische leger verklaarde zaterdagavond militaire leiders van Islamitische Jihad te hebben „geneutraliseerd”, meldt AFP.

Lees ook: Opnieuw beschietingen in de Gazastrook, Verenigde Naties ernstig bezorgd

Luchtalarm

Voor een tweede dag kwamen zaterdag ook honderden Palestijnse raketten neer in zuidelijk Israël, tot aan Tel Aviv. In totaal zouden de afgelopen dagen meer dan 400 raketten op Israël zijn afgevuurd. De meeste daarvan zijn onderschept en er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen, hebben Israëlische hulpdiensten laten weten. In reactie op de raketaanvallen klinkt het luchtalarm en zoeken mensen hun toevlucht tot schuilkelders.

Volgens Hamas, de militante groep die Gaza bestuurt, waren de omgekomen kinderen onder de doden als gevolg van een explosie bij het vluchtelingenkamp Jabalya. Het Israëlische leger ontkende verantwoordelijkheid, en zei dat de ontploffing was veroorzaakt door een mislukte raketlancering door Islamitische Jihad. Het voerde videobeelden aan van een nachtelijke lancering van een raket vanuit Gaza die direct van zijn koers raakte en neerkwam in een bebouwd gebied. De video is niet onafhankelijk geverifiëerd, schrijft Reuters.

Het geweld roept vrees op voor een verdere escalatie van het conflict. De confrontatie is de hevigste tussen Israël en gewapende organisaties in Gaza sinds de oorlog van mei 2021, waarbij in elf dagen tijd 260 doden vielen aan Palestijnse zijde en veertien doden in Israël.