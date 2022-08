Interessante foto, vindt u niet? De Assads op familie-uitje. De Syrische president Bashar, zijn vrouw Asma en de drie kinderen – dochter Zein (2003), links, en zoons Hafez (2001, als oudste vanzelfsprekend naar grootvader vernoemd) en Karim (2004), rechts. Ook akelige dictators hebben gezinnen, dat is niks bijzonders, maar de plaats waar ze vorige maand waren is dat wél, de oude stad van Aleppo. Kijk eens goed naar de foto: kapotte gebouwen en puin, maar niet het puin van eeuwen her. Aleppo ís inderdaad eeuwenoud, het is een van de oudste permanent bewoonde steden in de wereld, maar dit is jong puin, van na 2012 toen de oorlog tussen Assads regime en zijn oppositie erheen oversloeg.

De Syrische president Assad bezocht in juli met zijn gezin het verwoeste Aleppo. Foto AFP

Het was Assads eerste publieke bezoek aan Aleppo sinds de oorlog in 2011 begon. Zijn regime klampte zich vast aan het westelijk deel, maar de rebellen kregen het oosten met de oude stad in handen. Misschien heeft u de documentaire For Sama gezien, waarin de Syrische burgerjournaliste Waad Kateab verslag doet van de opstand totdat Assads regime met de hulp van door Iran geronselde milities en Russische oorlogsvliegtuigen Oost-Aleppo in december 2016 heroverde. Ik was er zelf een paar maanden later en zag de schokkende puinhopen die getuigden van het grove geweld dat daarbij was gebruikt. Unesco, de culturele organisatie van de VN, schat dat 60 procent van de oude stad is beschadigd. De oude stad is Werelderfgoed, maar daarvan trokken Assad en zijn helpers zich niets aan, trouwens ook niet van ziekenhuizen of welk burgerdoel dan ook; ik zou zeggen, zie Rusland in Oekraïne, een free-for-all.

In zijn rapport Syria: Ruling over Aleppo’s Ruins noemt de onafhankelijke denktank International Crisis Group Aleppo vandaag nog steeds een schaduw van wat het was, dat wil zeggen Syriës grootste en rijkste stad. Gewapende groepen die in naam trouw zijn aan het bewind, vallen burgers lastig, roven en doen over het algemeen waar ze zin in hebben. Grote delen van de stad liggen nog steeds in puin, en er is volgens de Crisis Group geld noch visie voor de grootschalige wederopbouw die nodig is om Aleppo weer op de been te brengen. EU en VS willen pas investeren in wederopbouw als Assad zijn bewind hervormt, dus nooit.

Assad was op 8 en 9 juli in Aleppo onder andere om een elektriciteitscentrale te bezoeken die gedeeltelijk is gerepareerd, en om zich te laten bewonderen door ongetwijfeld zorgvuldig uitgezochte burgers. Maar waarom was het hele gezin mee en op de foto? Om te laten zien dat de oorlog echt voorbij is, en het normale leven is hervat?

Steeds meer Arabische leiders normaliseren hun relaties met Assad, nu wel duidelijk is dat hij aanblijft. De Deense regering vindt dat Syrische vluchtelingen wel terug kunnen – en een Nederlands reisbureau biedt nota bene reizen naar Syrië aan. In zijn persbericht meldde het reisbureau, CultureRoad, dat het alweer „bijna vijf jaar in het grootste deel van Syrië relatief vreedzaam” is en er een groeiende vraag naar reizen naar Syrië is.

Wat is in vredesnaam relatief vreedzaam? De Syrië-Commissie van de VN waarschuwde in maart nog: „Vergis u niet, terwijl in delen van Syrië niet langer actief wordt gevochten, gaat het geweld tegen burgers door, van bombardementen in het noordwesten, noorden en noordoosten tot liquidaties, onwettige vrijheidsberoving en foltering”. Het reisadvies van Buitenlandse Zaken is rood: „Wat uw situatie ook is: ga er niet naar toe.”

Feitelijk waren ook de Assads een weekeindje op ramptoerisme.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.