De baguette tradition kost nog altijd een euro

Aan het centrale plein van het Noord-Franse stadje Senlis, midden in het natuurgebied Oise-Pays de France, trekt een gele gevel de aandacht. De zonnebloemkleur steekt af tegen grijze kasseien op straat, de donkergroene gevel van de slagerij, de bruine luifel van de chocolatier en de beigekleurige kebabzaak. Op de gevel staat in strakke letters Boulanger Patissier, aan weerszijden kleurrijke schilderingen van pluimen tarwe.

Twee oudere vrouwen staan achter de toonbank; in de vitrine liggen broden, flans en taarten, belegde broodjes met jambon of brie, blikjes cola. Geduldig helpen de medewerksters klanten die rustig binnenwandelen en nadenken over hun bestelling – de Senlisiens lijken hun snelheid aan te passen aan de hoge temperatuur buiten. Een vrouw met een hoedje maakt een praatje met een verkoopster; met een baguette onder haar arm loopt ze even later weg. „Merci, Christine”, roept bakker Gérard Cardon vanuit de keuken. „Tot vrijdag!”

Zo gaat het de hele dag bij Frères et Artisans, vernoemd naar broers en ambachtslieden Gérard en Yvan Cardon, die de winkel acht jaar geleden begonnen. „De sfeer is goed, prettig”, zegt Gérard Cardon (42) in de keuken, waar de geuren van vers brood en zoet gebak zich mengen. Achter hem ligt een trede madeleines af te koelen; een oude radio speelt popmuziek. „We kennen al onze klanten, ik zie het meteen als iemand nieuw is.” Maar het is ook hard werken. „We hebben 350 tot 600 klanten per dag, dus ik ben de hele dag in de weer.”

Tarwecrisis

Het is een onzekere tijd: de afgelopen drie maanden heeft Cardons molenaar zijn prijzen met 15 procent verhoogd, wegens de inflatie (5,8 procent in juni ten opzichte van een jaar eerder), de hogere brandstofprijzen en de disruptie van de tarwemarkt door de oorlog in Oekraïne. Ook de droogte die tarweproducenten teistert, speelt mee. Landelijk steeg de prijs van een ton zachte tarwe, waar meel van wordt gemaakt, tussen februari en mei met 60 procent tot bijna 440 euro, om sindsdien weer wat te zakken tot zo’n 350 euro.

Maar Cardon laat zich niet gek maken. „Dat zit niet in mijn natuur.” Wat daarbij helpt, is dat híj zijn prijzen nog niet heeft hoeven verhogen: een baguette tradition, zijn meest verkochte product, kost nog altijd 1 euro. „Mijn prijzen zijn redelijk hoog, waardoor ik een ruime marge had. Nu zijn mijn winsten wat kleiner, maar ik kan wel mijn klanten behouden”, aldus de bakker. Op zijn beige polo zitten vegen meel. „Als ik mijn prijzen omhoog gooi, zullen zij hun baguettes bij de supermarkt kopen.” Ook het koopgedrag van zijn klanten is nog niet veranderd. „Dat het leven duurder is geworden, is hier niet echt voelbaar.” Hierbij speelt mee dat inwoners van Senlis bovengemiddeld veel verdienen en dat in broodland Frankrijk altijd vraag naar bakkersbrood bestaat.

Foto Gabrielle Lecomte

Af en toe wordt Cardon onderbroken door een klant die gedag zegt, of een medewerkster met een vraag. „Wil mevrouw die taart vanavond hebben? Dat is echt te kort dag”, reageert hij tussendoor. Cardon legt uit dat hij minder hard geraakt wordt dan collega’s in andere landen, omdat hij alleen Frans meel gebruikt. Hij gaat al jaren naar dezelfde molen. Niet alleen is hij daardoor niet afhankelijk van buitenlandse import, ook zorgt dit „voor banen in de omgeving”. „En je hoeft je ingrediënten niet ver te vervoeren, dus het is ook beter voor het milieu.” Ook speelt trots een rol. „We hebben zulke goede ambachtslieden hier – bakkers, kaasmakers, boeren – die prachtige producten maken. Die moeten we beschermen en waarderen.”

Over de toekomst maakt Cardon zich weinig zorgen. „Als er een moment komt dat we verlies maken, moet er natuurlijk iets veranderen.” Maar ook dan vindt hij wel een oplossing, zegt hij schouderophalend. „In Frankrijk zal altijd brood blijven.”

Correctie (8 augustus 2022): In een eerdere versie van dit stuk stond in de kop baguette classique waar baguette tradition had moeten staan.

Het meest gegeten brood Het populairste brood in Frankrijk is de baguette classique, die in mei 2021 gemiddeld 89 eurocent kostte, en een jaar later 93 cent. Overigens worden ook veel baguettes de tradition verkocht. Die moeten voldoen aan in 1993 wettelijk vastgelegde eisen: traditions worden ter plaatse gemaakt en aan het meel worden geen additieven toegevoegd. Ook mogen traditions niet worden ingevroren. De stokbroden zijn dan ook iets duurder dan de baguette classique. De gemiddelde prijs voor een tradition wordt niet bijgehouden, maar ligt ergens tussen de 1 euro en 1,50.

Over deze serie Oplopende prijzen, energie, droogte, de tarweproblematiek; het komt allemaal samen in een bakkerij. In de serie Bij de bakker doet een buitenlandcorrespondent wekelijks verslag van een bakker ergens ter wereld.