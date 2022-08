China creëert met militaire oefening een ‘nieuw normaal’ rondom Taiwan

Hij is er trots op dat hij „het schateiland van het moederland” heel dicht heeft kunnen naderen, vertelt een piloot van het Chinese Volksbevrijdingsleger in een filmpje dat is gemaakt vanuit de cockpit van een gevechtsvliegtuig. Op de beelden zijn de kustlijn van Taiwan zichtbaar en de bergen daarachter.

De Chinese staatsmedia en het Chinese internet staan dit weekend bol van beelden die laten zien hoe dicht het Chinese leger de kust van Taiwan heeft weten te naderen. Zo zijn er ook beelden van een militair die vanaf een schip kijkt naar de Taiwanese kustlijn. Op de foto is de schoorsteen te zien van wat waarschijnlijk de Hoping-krachtcentrale aan de oostkust van Taiwan is, een belangrijke centrale voor de energievoorziening van het eiland.

Het Taiwanese ministerie van Defensie sprak zondag van een „gesimuleerde aanval op het hoofdeiland van Taiwan en op Taiwanese marineschepen”. Die aanval werd volgens Taiwan uitgevoerd door verscheidene Chinese vliegtuigen, marineschepen en drones. Die waren ook zondagochtend nog actief in en rond de Straat van Taiwan.

China spreekt dat niet tegen. „We zijn heel dicht bij Taiwan gekomen. We hebben Taiwan omsingeld”, zei Zhang Junshe, een onderzoeker van het Onderzoeksinstituut voor de Marine van het Volksbevrijdingsleger tegen de Financial Times.

Een woordvoerder van de Nationale veiligheidsraad van de VS sprak dit weekend daarom van „een aanzienlijke escalatie in China’s pogingen om de status quo van het eiland te veranderen.”

Hersteld

China begon donderdag met militaire oefeningen rondom Taiwan, oefeningen die voor het grootste deel zondagmiddag weer ten einde kwamen. Inmiddels is een groot deel van de civiele lucht- en scheepvaart rondom Taiwan hersteld.

Toch keren Taiwan en China niet terug naar de situatie zoals die was voordat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden afgelopen dinsdag en woensdag haar omstreden bezoek aan het eiland bracht. Daarbij stelde ze dat de VS onverdeeld achter Taiwan als democratisch baken van hoop in de regio staan.

China heeft op een aantal belangrijke terreinen een nieuw normaal rondom Taiwan weten te scheppen. Zo is China herhaaldelijk over de middenlijn in de Straat van Taiwan gevaren, een lijn die lange tijd een door zowel China als Taiwan gerespecteerde informele grens vormde tussen het Chinese vasteland en Taiwan.

China ging die grens al wel eerder over, maar stelt nu heel expliciet dat die grens helemaal niet bestaat en ook nooit heeft bestaan. China ziet de Straat van Taiwan daarmee ook niet langer als een internationaal water waar voor alle landen automatisch het recht van vrije doorvaart geldt. Want als Taiwan bij China hoort, wat is er dan internationaal aan het water dat het eiland van het vasteland van China scheidt?

Dat kan op den duur zeer ingrijpende gevolgen hebben. De Straat is de belangrijkste scheepvaartroute van Azië naar Europa en het Midden-Oosten, en maar liefst 88 procent van de grootste containerschepen voeren dit jaar door de Straat. Wie de Straat beheerst, beheerst een groot deel van de wereldhandel.

Flo Zhang, de Chinese analist, voegde nog iets belangrijks aan zijn verklaring toe: „We hebben ook laten zien dat we interventie door buitenlandse mogendheden effectief kunnen tegenhouden”, aldus Zhang.

Daar lijkt hij gelijk in te hebben. Het klopt in ieder geval dat de VS noch Japan enige militaire actie hebben ondernomen om de oefeningen te doorkruisen. Dat kan duiden op onmacht, maar lijkt eerder onwil om de situatie verder te escaleren.

De oefeningen zijn in Chinese ogen zo geslaagd dat het land zondag aankondigde er in de toekomst nog meer van te willen doen. Daarmee kunnen de oefeningen, waarbij Taiwan deels of geheel van de buitenwereld wordt afgesloten, zomaar een nieuwe routine worden.

Het belooft allemaal niet veel goeds voor de verdediging van Taiwan. Als de VS en hun bondgenoten het Chinese leger deze keer niets in de weg hebben gelegd, zouden ze dat dan de volgende keer wel doen? China hoopt de Taiwanese bevolking er met deze oefeningen in elk geval van te overtuigen dat het antwoord daarop een overtuigend „nee” zal zijn.