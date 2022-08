Woning Rotterdamse wethouder beklad met homofobe leuzen

De woning van de Rotterdamse wethouder en locoburgemeester Robert Simons is in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met homofobe leuzen en scheldwoorden. Dat meldt regionale zender RTV Rijnmond zaterdag. Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NRC alleen dat er een huis is beklad in Rotterdam-Oost.

De vandalen hebben meermaals ‘RJK’ op de muur geschreven, een afkorting van de Rotterdam Jongeren Kern, een groep jonge Feyenoordhooligans. Volgens Rijnmond heeft de wethouder aangifte gedaan en is hij erg geschrokken. Hij zou ten tijde van het voorval thuis zijn geweest. Het is niet duidelijk waarom zijn huis is uitgekozen door de vandalen, de politie heeft de zaak in onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat RJK in verband wordt gebracht met vandalisme. Al eerder zijn gebouwen in Rotterdam beklad met homofobe leuzen, waar ook ‘RJK’ bij stond. Dat gebeurde vorig jaar onder andere bij de sportschool van Paul van Dorst, de oprichter van lhbti+-supportersgroep Roze Kameraden. Ook het kantoor van homobelangenorgansisatie COC in Rotterdam is besmeurd met scheldwoorden. Daarnaast zijn de ruiten van voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans ingegooid met stenen. Eerder dit jaar maakte de politie bekend onderzoek te doen naar doodsbedreigingen aan het adres van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Van Dorst. Ook die bedreigingen worden gelinkt aan RJK.