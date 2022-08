Webcamafperser Aydin C. schuldig bevonden in Canadese zaak Amanda Todd

De Nederlandse webcamafperser Aydin C. is zaterdag door een jury in het west-Canadese New Westminster schuldig bevonden aan vijf aanklachten in de zaak van Amanda Todd, het Canadese tienermeisje dat in 2012 een einde aan haar leven maakte nadat zij online werd afgeperst met naaktfoto’s. Ze werd wereldberoemd als een slachtoffer van ‘cyberbullying’, nadat ze haar wanhoop had geuit in een video op YouTube.

De 44-jarige C. is door de jury unaniem schuldig bevonden aan alle aanklachten tegen hem: afpersing, het importeren en verspreiden van kinderporno, bezit van kinderporno, communicatie met als doel een kind te lokken, en intimidatie. Hij stond niet terecht voor de dood van Amanda Todd.

De jury deed er ongeveer een etmaal over om tot de uitspraak te komen, na een proces dat twee maanden heeft geduurd. De rechter zal zijn straf bepalen. Naar verwachting zal C. een bijkomende celstraf in Nederland uitzitten.

Seksuele handelingen

C., die in 2014 werd gearresteerd in een bungalowpark in het Noord-Brabantse Oisterwijk na een geheime politie-operatie, werd in 2017 in Nederland veroordeeld tot ruim tien jaar cel voor onder andere het digitaal stalken en afpersen van meer dan dertig jonge meisjes en vier mannen uit verschillende landen. Hij dreigde onder meer naaktfoto’s te verspreiden als zij geen seksuele handelingen voor de webcam verrichtten. In 2018 is dat vonnis in hoger beroep gehandhaafd.

In 2020 werd C. uitgeleverd aan Canada voor berechting wegens afpersing van Todd, zijn beroemdste slachtoffer. Haar zaak werd op verzoek van Canada buiten het Nederlandse proces gehouden.

Lees ook: ‘Je gaat doen wat ik zeg’, stuurde hij naar Amanda Todd

De toen 15-jarige Todd pleegde in 2012 zelfmoord, ruim een maand nadat ze haar wanhoop had geuit in een video op YouTube. Na haar dood kreeg Todd internationale bekendheid wegens dat filmpje, een noodkreet die miljoenen keren werd bekeken. Ze deed daarin zwijgend haar verhaal met briefjes waarop ze haar ervaringen beschreef. „Hij wist mijn adres, school, en de namen van vrienden en familieleden”, schreef ze op een van de blaadjes over de man die haar leven tot een hel maakte.

Verschillende gebruikersnamen

De openbare aanklager van de Canadese provincie British Columbia heeft volgens de twaalfkoppige jury bewezen dat die man C. was. Hij gebruikte 22 verschillende gebruikersnamen op internet bij een „aanhoudende campagne” van afpersing van Todd met naaktbeelden, ofwel ‘sextortion’, zetten de aanklagers de afgelopen twee maanden uiteen. Via platforms als Facebook, YouTube en Skype zette hij Todd onder druk met opgeslagen videobeelden waarin ze voor een webcam haar borsten had laten zien.

Onder online nepnamen als Daimon Luci, marzattack1, Tomas Coco Pops, whatsthisman11, toddtit en Austin Collins dreigde hij de beelden aan familieleden, Facebookvrienden en de school van Amanda te sturen tenzij ze ‘seksshows’ voor de webcam voor hem zou geven. Hij stuurde de beelden inderdaad aan familieleden en kennissen van Todd, met pesterijen op school tot gevolg. Ook nadat ze naar een andere school ging, achtervolgden de stalker en de problemen haar.

C., die ook de Turkse nationaliteit heeft, zei bij aanvang van het proces, begin juni, onschuldig te zijn. Hij getuigde echter niet. Volgens zijn advocaten was de centrale kwestie bij het proces of C. de persoon was die de berichten onder de nepnamen verstuurde. Volgens hen moest de jury C. vrijspreken als daar ‘reasonable doubt‘ over bestond. De jury achtte echter bewezen dat C. de stalker was. Bewijs daarvoor was onder meer gevonden op harde schijven die in beslag werden genomen in de vakantiebungalow.

Bij het proces werden dertig getuigen gehoord, onder wie onderzoekers uit Nederland. Sommigen van hen verschenen via videoverbinding, anderen kwamen naar de rechtbank in New Westminster, een voorstad van Vancouver aan de Canadese westkust. De verdediging voerde geen getuigen aan.