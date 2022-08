Voor het eerst loop ik de aquariumwinkel in mijn woonplaats binnen in de hoop een visroker te vinden. Ik wil deze cadeau doen aan een zeevisser. Al snel zie ik dat ik zo’n ding hier tussen honderden schitterende visjes, fraai uitgelicht in schone aquaria, niet zal vinden. Ik maak rechtsomkeer maar dan doemt de wat schuwe of verlegen neringdoende op. Wie zei ook weer dat baasjes op hun huisdieren gaan lijken? Aarzelend stel ik op zijn verzoek mijn vraag. Hij schrikt zichtbaar. „Dit is de eerste keer in 25 jaar dat iemand me deze vraag stelt.” Ik verontschuldig me onhandig maar het huilen staat hem al nader dan het lachen. „Mijn vissen zijn niet voor consumptie, meneer.”

