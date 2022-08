Tientallen gewonden na blikseminslag in olietank Cuba

Bij een blikseminslag in een opslag voor ruwe olie in Cuba zijn zeker 77 mensen gewond geraakt. Zeventien brandweerlieden worden vermist. Dat verklaart het provinciebestuur van de Cubaanse regio Matanzas zaterdag, meldt persbureau AP.

De bliksem sloeg vrijdagavond tijdens een storm in de opslag die staat op een terrein met meerdere oliedepots, waarna er een brand uitbrak die om zich heen greep en tot vier ontploffingen leidde. Zaterdag rond 18.00 uur Nederlandse tijd liet het Cubaanse ministerie van Energie en Mijnen via Twitter weten dat bluswerkzaamheden nog steeds gaande zijn. Verwacht wordt dat het aantal gewonden verder oploopt.

Een omwonende liet aan persbureau AP weten dat er veel rook en vlammen zichtbaar zijn en dat er een sterke geur van zwavel in de omgeving hangt. Een woonwijk dichtbij de olieopslag is ontruimd. In Matanzas, gelegen op zo’n 100 kilometer van hoofdstad Havana, wonen circa 140.000 mensen. Cuba heeft internationale hulp verzocht bij het blussen van de brand.

De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel is zaterdagochtend lokale tijd direct naar de getroffen regio afgereisd. Op Twitter schreef hij dat de vermiste brandweerlieden móéten gevonden worden. „De situatie is moeilijk, maar ook hier zullen we uit komen”, aldus Díaz-Canel. „Het blussen van de brand kan nog even duren, maar de weg naar herstel wordt al uitgestippeld.”