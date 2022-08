‘Oud-profvoetballer David Mendes da Silva gearresteerd’

Oud-profvoetballer David Mendes da Silva (40) is donderdag gearresteerd op verdenking van onder meer drugshandel. Dat bevestigen ingewijden aan persbureau ANP naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie bevestigt aan ANP alleen dat donderdag „een 40-jarige man is gearresteerd in een onderzoek naar criminele activiteiten”.

Volgens De Telegraaf wordt Da Silva ook verdacht van witwassen en is hij betrokken bij de illegale goksite Edobet. De naam van de Rotterdamse oud-profvoetballer zou in een onderzoek naar grootschalige cocaïnesmokkel naar voren zijn gekomen. De afgelopen weken trok hij de aandacht van de politie doordat hij grote, contante geldbedragen opnam. De politie Rotterdam heeft Da Silva volgens De Telegraaf aangehouden op zijn verjaardagsfeest, nadat ze vermoedden dat hij van plan was om naar het buitenland te vluchten.

De ex-profvoetballer heeft onder meer bij Ajax, Sparta, AZ, de Griekse club Panathinaikos en de Oostenrijkse club Red Bull Salzburg gespeeld. Hij speelde zeven keer voor het Nederlandse elftal en werd in 2009 landskampioen met AZ.