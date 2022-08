Opnieuw beschietingen in de Gazastrook, Verenigde Naties ernstig bezorgd

De beschietingen tussen het Israëlische leger en Palestijnse milities zetten zaterdagochtend voort, zo melden internationale media. Volgens Al Jazeera is er daarbij zeker één persoon omgekomen en heeft het Israëlische leger negentien leden van de terroristische groepering de Palestijnse Islamitische Jihad gearresteerd.

Door de aanvallen op vrijdag zijn er volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid 79 gewond geraakt en zeker elf doden gevallen. Volgens de Palestijnse Islamitische Jihad is een hoge commandant van de groep tijdens de aanvallen omgekomen. Volgens het Israëlische leger hebben Palestijnse milities inmiddels zeker 160 raketten afgevuurd over de grens, meldt persbureau Reuters. Sommige zouden tot diep in Israël zijn gekomen, in de buurt van het centrum van Tel Aviv. De meeste raketten zijn volgens het leger onderschept. Een paar mensen zijn lichtgewond geraakt.

Een gezant van de Verenigde Naties zegt „ernstig bezorgd” te zijn over het opnieuw opgelaaide geweld in de Gazastrook. De geweldsescalatie is „zeer gevaarlijk”, zegt hij. Na de elf dagen durende oorlog in mei vorig jaar is vooruitgang geboekt in het gedeeltelijk openen van de Gazastrook. Die dreigt volgens hem nu ongedaan gemaakt te worden. Hij vreest dat dit zal leiden tot een nog grotere behoefte aan humanitaire hulp, die nu „niet gemakkelijk” beschikbaar zal zijn.

Vrijdag voerde het Israëlische leger luchtaanvallen uit in de Gazastrook vanwege „directe dreiging” van de Palestijnse Islamitische Jihad. De spanningen zijn deze week opnieuw opgelopen nadat het Israëlische leger een leider van de groepering had gearresteerd. Op beelden die rondgingen in Israëlische media zou te zien zijn dat hij verwondingen heeft opgelopen door de arrestatie. De Palestijnse Islamitische Jihad reageerde door zijn strijders te waarschuwen, waarna het Israëlische leger militaire versterking naar de grens stuurde en omliggende wegen afsloot.