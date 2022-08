Hersendode 12-jarige Britse jongen Archie overleden

De 12-jarige Britse hersendode jongen Archie Battersbee, die sinds april in coma lag, is zaterdag even na het middaguur overleden. De tiener stierf kort nadat de beademingsapparatuur die hem in leven hield werd uitgezet, zo meldt Sky News. Om het kunstmatig in leven houden van Archie werd afgelopen tijd een juridische strijd gevoerd tussen zijn ouders en het behandelend ziekenhuis.

Afgelopen maandag bepaalde een Britse rechter dat de behandeling in het ziekenhuis mocht worden stopgezet. De hersenstam van Archie was zwaar beschadigd en sinds medio april waren er geen zichtbare verbeteringen meer in zijn gezondheidssituatie waargenomen. De jongen raakte vermoedelijk in coma nadat hij mee had gedaan aan een flauwval-challenge via sociale media.

Rechtszaak

Nadat het ziekenhuis kenbaar maakte de behandeling te willen staken, stapten Archies ouders naar de VN-Commissie voor de Rechten van Personen met een Handicap en naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. „Archie is mijn kind. Het [staken van de behandeling] moet onze beslissing zijn en niet die van iemand anders”, zei moeder Hollie Dance tegenover de BBC. Daarop diende een spoedzitting, maar uiteindelijk stelde de rechter het ziekenhuis maandag in het gelijk.

„Ik ben de meest trotse moeder ter wereld”, sprak moeder Hollie zaterdag buiten het ziekenhuis tegenover persbureau Reuters en Sky News. Over haar zoontje zei ze dat hij „een prachtige kleine jongen [was] die tot het bittere einde gevochten heeft”. Archies oudere broer Tom zei te hopen dat geen enkele familie hoeft door te maken wat zij hebben moeten doormaken. „Het is barbaars”.