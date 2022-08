Geen boetes voor spookrijdende trekkers op snelweg in Friesland

De politie heeft nog geen boetes uitgedeeld of mensen opgepakt nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere boeren met trekkers tegen het verkeer in reden op de A7 tussen Drachten en Heerenveen. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van persbureau ANP zaterdag. De politie onderzoekt of het mogelijk is om nog te achterhalen wie er bij de actie aanwezig was.

Volgens de woordvoerder ging het om een „ongeplande actie”, waardoor de politie snel moest handelen. Meerdere trekkers reden langzaam op de snelweg, als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het ging om ongeveer vijftien voertuigen. Toen agenten hen staande probeerden te houden, zijn zij gaan spookrijden. Daardoor ontstond een gevaarlijke situatie die de politie eerst wilde beëindigen, zegt de woordvoerder. Dat is gelukt, maar daarna zijn de boeren via de afrit en de berm de snelweg afgegaan en verschillende kanten weggereden.

De trekkers voerden veelal geen kenteken, wat het ook lastig maakt om ze te identificeren. Landbouwvoertuigen zijn sinds begin dit jaar verplicht om een kenteken te hebben als ze op de openbare weg komen. De politie kijkt nu of er andere aanknooppunten zijn om de bestuurders alsnog te identificeren en te beboeten.

