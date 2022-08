Zeker 13 doden en tientallen gewonden bij brand in Thaise nachtclub

Bij een brand in een nachtclub in Thailand zijn vrijdag ten minste dertien mensen omgekomen en 35 personen gewond geraakt. Dat bevestigen de autoriteiten aan internationale media. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het vuur in de nachtclub Mountain B in de Oost-Thaise provincie Chonburi, op zo’n 180 kilometer van hoofdstad Bangkok, ontstond rond 01.00 uur. Volgens persbureau Reuters is op beelden te zien dat mensen uit de club rennen terwijl brandweerlieden de brand proberen te blussen en slachtoffers zoeken. Alle doden zijn inmiddels geïdentificeerd. Volgens de hulpdiensten verkeren veertien slachtoffers in kritieke toestand. Een getuige die in de nachtclub was toen de brand uitbrak, zegt tegen lokale media dat er vlammen boven het podium uitkwamen toen een zanger aan het optreden was.

De Thaise premier Prayuth Chan-ocha heeft zijn steun betuigd aan nabestaanden van de slachtoffers en riep uitgaansgelegenheden door het hele land op om hun nooduitgangen en veiligheidsmaatregelen te controleren. Het incident gebeurt dertien jaar na de dodelijke brand op een nieuwjaarsfeest in de nachtclub Santika in Bangkok, waarbij 66 mensen om het leven kwamen en ruim 200 gewonden vielen. Onderzoeken naar die brand onthulden een lakse houding ten opzichte van de veiligheid op uitgaansgelegenheden.