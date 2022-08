‘Wij willen iets terugdoen voor de Bijlmer’

Andy: „Binnen onze vriendengroep zijn wij meestal degenen die iets organiseren. Vooral toen we nog geen kinderen hadden nodigden we iedereen uit voor onze verjaardagen. We bedachten ook een feestje om vrienden met verschillende professionele achtergronden te verbinden, Crossing Wires. Gewoon eens iets anders dan een bruine kroeg waar je vrijdagavond heen kon na werk, maar wel met kwaliteits-dj’s.”

In het kort Andy Corinde (42) is geboren in Suriname en woont sinds zijn zesde in Nederland. Hij werkte in elektrotechniek en assurantiën en zit nu al twaalf jaar in de recruitmentsector. In Amsterdam richt hij de Nederlandse tak op van Red Sofa, een internationaal wervingsbedrijf voor creatives. Frederique van Waning (39) studeerde Europese Studies met hoofdvak Italiaans en is senior portfoliomanager bij Adidas. Eerder werkte ze bij Heineken en freelancete onder meer als producer en projectmanager. Ook was ze Benelux-manager voor muzieksite Resident Advisor. Andy en Fre wonen in de Bijlmer en verdienen samen 3,5 keer modaal. Ze zijn ouders van zoon Sammy (3) en dochter Quinn (9 maanden).

Fre: „Als we een feestje hebben gegeven, zeggen we ook wel: ‘Wat een rotzooi, dit doen we echt niet meer.’ Een maand later is het WK en zeggen we: ‘Misschien toch weer leuk om iedereen hierheen te halen.’”

Andy: „Achteraf denken we: Jezus, wat een gedoe.”

Fre: „Anderhalf jaar geleden zijn we naar de Bijlmer verhuisd. De buurt heeft ons zo veel gegeven dat we eigenlijk wat terug willen doen. We wilden eigenlijk al jaren een bar.”

Andy: „Of een hostel.”

Fre: „Of een filmhuisje. We wilden eigenlijk een huiskamerachtige plek waar al onze vrienden heen konden komen en waar wij dan leuke dingen zouden cureren. Nu hebben we plannen voor een bar, Complex, maar niet zomaar een bar, we willen dat die een maatschappelijk doel heeft. Waarom zou je tijd investeren in iets wat geen impact heeft?”

Andy: „Als je het zelf goed hebt, dan moet je ervoor zorgen dat je andere mensen op hetzelfde niveau kunt krijgen.”

Fre: „Mijn broer had dat vroeger ook, dan nodigde hij het halve azc uit op zijn examenfeest.”

Andy: „Voor mij is dat toch eigenlijk de reden dat je leeft, om ook voor andere mensen te zorgen.”

Fre: „Zodra ik van school was, heb ik ook altijd wel vrijwilligerswerk gedaan. Als ik het niet doe, vraag ik me ook af: wat voeg je nou toe?”

Andy: „We hebben vluchtelingen geholpen, een benefiettentoonstelling opgezet voor Sint Maarten, en we hebben ook wat mensen individueel geholpen.”

Fre: „We wonen hier in de Bijlmer waar je echt wel mensen ziet struggelen, vooral jongeren. Dat wakkerde bij ons het vuur aan iets voor jongeren in de buurt te doen.”

Andy: „Bij Complex willen we een copywriter of designer laten vertellen wat ze doen, om jongeren uit de buurt te laten zien dat daar ook kansen voor hen liggen. Maar we willen ook portfolio-avonden organiseren waar jongeren feedback kunnen krijgen van een expert. Jongeren uit de buurt weten vaak niet wat voor banen er liggen in de creatieve industrie en zien niet direct kansen liggen voor zichzelf.”

Fre: „De evenementen die we organiseren, zijn bedoeld als toegankelijke feestjes waar jongeren die iets creatiefs willen doen, kunnen mengen met de commerciële kant van de Bijlmer. Uiteindelijk willen we ook een co-working space en een hub, zodat het een groot ecosysteem wordt, waar je mensen tegen het lijf loopt. Een soort Soho House, maar dan niet zo premium met moeilijke memberships voor 1.000 euro per maand en een zwembad op het dak, haha.”

Andy: „We hebben mee mogen doen met Boost je Buurt, een traject voor ondernemingen met een maatschappelijk doel vanuit de gemeente. We werden uit 45 organisaties gekozen. Toen hebben we drie maanden allerlei opdrachten gedaan.”

Fre: „Draaien doen we als hobby ernaast. In mei waren we ieder weekend aan het draaien.”

Andy: „Eens per maand draaien we in club Radion, we hebben een huwelijk gedaan, op een designbeurs gestaan en gedraaid in een cafeetje. Het werd soms te druk.”

Fre: „Wij slapen superlaat, dat is bij ons cruciaal. Gemiddeld gaan we om half een naar bed.”

Andy: „Regelmatig ook om een uur en af en toe een keer om twaalf uur. Als de kinderen in bed liggen, hebben we allebei nog heel erg de drang iets te doen voor onszelf.”

Fre: „Om negen uur hebben we nog een opleving, we kiezen dan eerder voor onze hobby’s.”

Andy: „Soms moet Fre me er wel echt toe aanzetten om aan dit soort projecten te beginnen. Ik ben vijf maanden geleden begonnen met een nieuwe baan, toen was Quinn nog maar vier maanden. We draaiden die periode ieder weekend.”

Fre: „We hadden een baby die nog twee keer per nacht wakker werd.”

Andy: „Het was gewoon veel te veel.”

Fre: „Ik ben ook wel een avondmens. Dan zeg ik: ‘We gaan eten, Andy, en daarna moeten we aan de bak.’”

Andy:„ Ik heb soms echt geen zin en dat zeg ik dan ook: ‘Ik ben op.’”

Fre: „Dan kibbelen we even.”

Andy: „Quinn wordt tussen half zeven en kwart voor zeven wakker.”

Fre: „Sammy wordt om half acht wakker.”

Andy: „Een van ons begint en staat als eerste op met de kinderen. Degene die later wakker wordt, helpt rond kwart over acht met aankleden en naar de crèche brengen. Wie de vroege shift krijgt, ligt ook aan wie er de avond ervoor ‘vrij’ heeft gehad en wie al drie keer is opgestaan omdat Sammy wakker was.”

Fre: „Soms is er een beetje discussie.”

Andy: „Tussen negen en kwart over negen zijn we op de crèche. We zijn altijd de laatsten met brengen en halen. De kinderen wassen en naar bed brengen doe ik heel vaak in mijn eentje, zodat Fre een avond voor zichzelf heeft.”

Fre: „Wij hebben een geweldig oppas. Die is zo fantastisch dat ik Quinn met drie weken al bij haar durfde te laten.”

Andy: „We brengen de kinderen weg met de auto, ook iets waar we makkelijk in zijn. Al moeten we parkeergeld betalen, we pleuren alles in de auto en gaan gewoon.”

Fre: „Sommige ouders hebben altijd boterhammetjes gesmeerd en maaltijden ingevroren. Wij vragen ons altijd om zes uur af of we wel eten hebben voor Sammy die avond en wat we gaan koken. Dat doen we om en om, maar Andy is een betere kok.”

Andy: „Uiteindelijk komt het altijd goed, maar something’s got to give.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Opstaan Quinn is tussen half zeven en kwart voor zeven wakker, dan staat een van beiden mee op. Hulp in de huishouding Eens in de twee weken, „bless her soul”. Boodschappen „Fysiek, we gaan bijna elke dag naar de winkel. Fre doet het vaker, want die is daar beter in. Ik heb ADHD. Ik kan echt twee pakken boter gaan halen en dan anderhalf uur bezig zijn omdat ik allerlei andere dingen zie die me handig lijken. Maar die zijn niet handig op dat moment, haha.” Laatste grote uitgave Velgen voor de auto. Vervoer Een auto, een hybride Mitsubishi Outlander. Bedtijd Tussen twaalf en een uur.