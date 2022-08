Visa en Mastercard schorsen alle betalingen met Pornhub om misbruikvideo’s

Creditcardbedrijven Visa en Mastercard verwerken voorlopig geen betalingen meer van Mindgeek, het moederbedrijf achter de pornowebsite Pornhub, nadat een rechtszaak opnieuw vragen heeft opgeroepen over illegale misbruikvideo’s en kinderporno op het platform. De creditcardfirma’s worden geconfronteerd met beweringen dat ze geprofiteerd zouden hebben van kinderpornografie door betalingen aan de pornogigant te verwerken. Een Amerikaanse rechtbank oordeelde vorige week vrijdag dat Visa zich moet verantwoorden in de zaak, die werd aangespannen door een slachtoffer van kindermisbruik.

Serena Fleites was dertien jaar oud toen haar toenmalige vriend haar naar verluid onder druk zette om een ​​seksvideo te maken, die hij in 2014 op Pornhub uploadde. Fleites beschuldigde vorig jaar, samen met nog ruim dertig anonieme vrouwen, Pornhub en Mindgeek van „seksuele uitbuiting”. Veertien van de vrouwen waren minderjarig in de geüploade Pornhubvideo’s, en daardoor volgens hen „slachtoffers van kindersekshandel”.

Fleites beweert in dezelfde zaak dat ook Visa, door inkomsten uit advertenties op de pornosite te verwerken, geld heeft verdiend met haar misbruikvideo. Visa verwerkt betalingen tussen adverteerders en Pornhub - het verdienmodel van Pornhub is grotendeels gebaseerd op advertentie-inkomsten. Het creditcardbedrijf had geprobeerd de zaak af te doen als ongeldig, maar vorige week vrijdag besloot een rechter in Californië dat Visa zich toch moet verantwoorden.

Maatregelen tegen illegale video’s

De rechtszaak is de laatste wending in een langlopende controverse tussen Visa en Pornhub. Visa, en ook concurrent Mastercard, zegden al eens eerder in december 2020 hun samenwerking met het pornoplatform gedeeltelijk op. Die beslissing kwam na de ophef over een artikel van The New York Times waarin werd onthuld dat er op de website veel illegale (misbruik)video’s van volwassenen en kinderen te vinden waren.

Mindgeek, dat behalve Pornhub ook de pornosites RedTube, Tube8 en YouPorn heeft, kondigde daarna nieuwe maatregelen aan om illegaal materiaal van de websites weg te filteren. Als gevolg daarvan kunnen gebruikers zelf geen video’s meer uploaden, maar alleen geverifieerde pornoacteurs of -studio’s. Alle pornosites van Mindgeek genereren bij elkaar miljarden bezoekers per maand en Pornhub, naar eigen zeggen, meer dan honderd miljoen per dag.

De rechter in Californië stelde vast dat Visa MindGeek als klant bleef houden, zelfs nadat in 2020 bekend werd dat het bedrijf kinderpornografie op zijn websites aanbood. Visa zei zelf in een reactie volgens persbureau Reuters het „sterk oneens” te zijn met de beslissing omdat het niet bewust instemde met de betalingen, en meldde dat de firma niet alle miljarden transacties individueel kan nagaan. Maar daarop zei de rechter: „er wordt eenvoudigweg gevraagd om af te zien van het aanbieden van het instrument waarmee een bekende vermeende criminele entiteit zijn misdaden pleegt”.

Fleites ziet zich gesteund door de invloedrijke investeerder Bill Ackman. De miljardair sprak zich eerder deze week uit tegen Visa, dat volgens hem een „zeer, zeer groot bedrag” zou moeten betalen omdat het geld verdiende aan de video’s.

