Wat Facebook betreft ben ik exemplarisch voor mijn generatie: ik verzet me tegen alles waar het voor staat, maar heb mijn account nog steeds niet verwijderd. Ik was enige tijd terug bijna zover, maar kwam erachter dat mijn Netflix-abonnement eraan gekoppeld was. Gedoe, het kryptoniet voor de millennial.

Ik zou dan ook mijn bewonersgroep moeten missen, waarin mensen met regelmaat in een grote leegte schreeuwen over foutgeparkeerde auto’s in de garage. En, ondergewaardeerd: ik zou de wat vagere kennissen in mijn kring niet langer attent kunnen feliciteren met hun verjaardag.

Zolang ik er toch nog zit, kan ik wat meekrijgen van de Amerikaanse mensen die ooit een jaar mijn gelegenheidsfamilie vormden. Ik was vroeger idolaat van het land, groeide op met een geromantiseerd beeld van de grootsheid en wilde niets liever dan een jaar naar de middelbare school daar. Een echte Amerikaanse high school zoals in de films, in zo’n typisch Amerikaans huis in een echte Amerikaanse stad.

Ik belandde in 2006 op een school met nog geen tweehonderd leerlingen waar het honkbalveld een hondenuitlaatplaats leek. Ik woonde in een soort afgelegen bungalow op een heuvel buiten een mijndorpje van zo’n 500 mensen in een bergrijk gebied in het noordoosten van de staat Washington dat ooit enige bekendheid had verworven als een van de locaties voor een geflopte film met Kevin Costner.

Ik droomde van Mean Girls, maar kreeg een beetje South Park.

Ik had alsnog de tijd van mijn leven, mede dankzij mijn warme gastfamilie. Vader, moeder, zoon, twee honden. Pick-uptrucks, veel fastfood, mormoons maar niet belijdend. Alles mocht en kon. Ik rookte wiet in het bos als de sheriff niet in de buurt was, ging mee op jacht, zoende met meisjes – allemaal dingen die ik nu niet meer doe.

In de jaren erna belden we nog weleens, kletsten we bij. Twee telefoontjes per jaar werd langzaam één berichtje in de vijf jaar en nu is het slechts een verjaardagsfelicitatie. Maar ik kijk dus wel nog heel af en toe op Facebook hoe het nu met ze gaat en laatst schrok ik. Mijn gastvader heeft een foto met „Proud to be an American”, de Amerikaanse vlag en de boodschap: „I stand for medical freedom, #stop-themandate”. Bovenaan het profiel van mijn gastmoeder staat een foto van een Amerikaanse vlag, een adelaar en de grondwet. Ze posten memes over Biden, over Obama. Mijn gastbroer blijkt een patriottisch kledingmerk te hebben; hij verkoopt een shirt waarop het Vrijheidsbeeld geen fakkel maar een automatisch geweer in haar hand heeft. We zijn definitief uit elkaar gegroeid, dacht ik.

Het is een ongemakkelijk gevoel: ik kan mezelf met niets rijmen waar ze inmiddels voor staan, maar blijf ze koesteren als de lieve mensen die ze altijd voor me zijn geweest. Ik blijf ze trouw elk jaar op hun verjaardag feliciteren en zij mij. Tot de dag dat ik écht geen Facebook meer heb.

