Afgelopen juni werden er geen vluchten van Europese bestemmingen meer toegelaten tot de luchthaven van Schiphol, omdat er te veel passagiers in de terminals aanwezig waren. Een vriend van een vriend van mij, die festivalorganisator is en die op die dag voor het eerst sinds twee jaar gedwongen inactiviteit waaraan hij failliet is gegaan een groot concert had gepland dat uitverkocht was, moest zijn wederopstanding op het laatste moment annuleren omdat de internationale topartiesten die hij had weten te boeken Nederland niet konden bereiken. Uiteraard twijfelen wij er geen moment aan dat al deze honderdduizenden passagiers die in deze vakantieperiode de luchtvaartterminals obstrueren stuk voor stuk bijzonder valide redenen hebben die grote urgentie en noodzakelijkheid verlenen aan hun verplaatsingen. Personeelsgebrek, dat is het probleem.

Ilja Leonard Pfeijffer is schrijver.

Een van de redenen waarom ik in Italië werk, is dat Italië een avant-garde-land is. Al sinds de Renaissance is het duidelijk dat veel dingen eerst in Italië gebeuren, voordat ze ergens anders gebeuren. Maar vliegvelden die moeten sluiten vanwege de onbeheersbare toestroom van reislustige mensenmassa’s, hebben we zelfs in het voorhoedeland Italië nog niet gezien. Het is waar de politici van dromen, dat wel. Mario Draghi, toen premier, heeft nog voor het einde van de pandemie plechtig beloofd dat zijn beleid gericht zal zijn op een significante toename van de toeristenstromen ten opzichte van de periode voor het virus. Zijn minister van Toerisme, Massimo Garavaglia, heeft bij meerdere gelegenheden verklaard dat het zijn ambitie is om het aandeel van de toeristensector in het bruto nationaal product van Italië, dat thans 13 procent bedraagt, op te schroeven naar 20 procent. De burgemeester van Genua, Marco Bucci, viert de komst van elke nieuwe low-budget-maatschappij naar International Airport Cristoforo Colombo als een persoonlijk succes en als de belofte van een stralende toekomst voor zijn trotse stad.

Maar het personeelsgebrek, dat kent Italië maar al te goed. De politieke ambities om het toerisme nog verder uit te bouwen worden gefnuikt door minstens 300.000 onvervulde vacatures in de toeristensector. De oorzaak is niet dat er geen werklozen zijn in Italië. Maar als zelfs werkzoekenden kennelijk niet geïnteresseerd zijn in een loopbaan als serveerster, badmeester, ober, kamermeisje of animator op een cruiseschip, kunnen we dat wellicht interpreteren als een bevestiging van ons vermoeden dat de werkgelegenheid die het toerisme oplevert en die door politici onvermoeibaar wordt gepresenteerd als de hoofdprijs van een beleid dat op versteviging van het toerisme is gericht, vrijwel volledig bestaat uit slecht betaald, ongeschoold werk op seizoenbasis zonder enig carrièreperspectief.

Een cultureel probleem

Garavaglia heeft dit onbedoeld bevestigd toen hij zijn visie op het personeelstekort formuleerde. „We hebben te maken met een cultureel probleem”, zei hij. „Kinderen die hun middelbare school niet afmaken, worden behandeld als leprozen.” Het officiële Italiaanse regeringsstandpunt is kennelijk dat het opleidingsniveau van jongeren moet worden aangepast aan de eisen van de toeristensector. Het probleem is niet dat er te weinig passend werk is voor hoogopgeleiden, maar dat er te veel ondankbare hoogopgeleiden zijn die zich er te goed voor voelen om roodverbrande buitenlanders op teenslippers te bedienen. Daar moeten we iets aan doen.

De massale brain-drain die Italië al decennia teistert, hoeft ons niet te verbazen.

Het avant-garde-land Italië spiegelt ons een toekomst voor die elementen bevat die in het centrum van Amsterdam angstaanjagend herkenbaar zijn, evenals in Barcelona, Praag en andere steden. De vermeende economische voordelen van toerisme zijn betrekkelijk. Het leidt tot private winsten, met name voor een klein aantal grote ondernemingen die vaak in buitenlandse handen zijn, ten koste van publieke investeringen en schept weliswaar banen, maar slechte banen, terwijl het potentieel van hoogopgeleiden steeds minder wordt benut, al was het maar omdat Amsterdam door toedoen van het massatoerisme een steeds minder aantrekkelijke vestigingsplaats is geworden voor bedrijven die goede banen scheppen.

Amsterdam is door het massatoerisme een steeds minder aantrekkelijke vestigingsplaats geworden

Daar staan de evidente nadelen tegenover, waarvan de sociale ontwrichting van de binnensteden het voornaamste is. De oorspronkelijke bewoners trekken weg, vanwege overlast, het verdwijnen van voorzieningen en stijgende huizenprijzen, en worden mettertijd gedegradeerd tot een serviele klasse, die vanuit de periferie naar het centrum komt om buitenlanders te bedienen. Politici die toerisme bevorderen, zullen de oorspronkelijke bewoners van hun lucratieve pretparken in toenemende mate als hinderlijk gaan ervaren en hun vertrek trachten te bespoedigen, zoals in Venetië gebeurt. Maar er zijn niet eens politici voor nodig om deze ontwikkelingen te stimuleren. De wetten van de vrije markt garanderen in voldoende mate dat het scenario van een rappe transformatie in een toeristische monocultuur zich onherroepelijk voltrekt.

Uitbaters en investeerders

Er zijn daarentegen politici voor nodig om op een onmodieuze wijze in te grijpen in de vrije markt en deze ontwikkelingen onder controle te houden. Maar daarvoor moet om te beginnen het besef postvatten dat toerisme geen onschuldig fenomeen is en dat vergaand, gedurfd, proactief beleid nodig is om de gevolgen ervan dragelijk te houden.

Helaas is daar om twee redenen haast bij geboden. Ten eerste is er een punt waarop de ontwikkeling onomkeerbaar wordt, zoals Venetië ons leert. Bepaalde wijken van Amsterdam zijn dat punt eveneens al gepasseerd. Het tweede probleem is de democratie. Zodra Amsterdammers vervangen zijn door uitbaters en investeerders, krijg je nooit meer een meerderheid voor maatregelen die zijn bedoeld om het toerisme in te dammen.

Lees ook: Sint Maarten minder afhankelijk maken van toerisme? Hoe dan?

Toeristen zijn altijd de anderen. Wij zoeken de verrijking en voelen ons niet schuldig aan de schadelijke impact van de massa die hetzelfde zoekt als wij. Zelfs de allermooiste dingen in het leven worden schadelijk door massaliteit. Een mens die mijn cultuur wil kennen en mijn gerechten wil proeven, is mijn vriend, maar miljoenen mensen zoals hij worden een bedreiging. In de geglobaliseerde wereld van vandaag heeft gastvrijheid haar onschuld verloren en nieuwsgierigheid eveneens. De tijd is aangebroken waarin wij helaas gedwongen zijn om toerisme op een volwassen manier te benaderen, in plaats van ons als kinderen te verheugen op vakantie.

Dit is een bewerking van een lezing die Ilja Leonard Pfeijffer gaf bij het symposium ‘De toekomst van toerisme’ in het Koninklijk Paleis op de Dam op 14 juni.