Snickers zegt sorry voor fel bekritiseerde advertentie over Taiwan

Zelfs snoepgoed ontkomt niet aan de gespannen verhoudingen tussen Taiwan en China. Mars Wrigley, fabrikant van de chocoladereep Snickers, heeft zich vrijdag verontschuldigd voor een fel bekritiseerde advertentie waarin het de facto onafhankelijke Taiwan wordt aangeduid als land. Taiwan is helemaal geen land, maar een afvallige Chinese provincie, foeterden duizenden Chinese socialemediagebruikers, waarmee ze het standpunt van de Chinese regering herhaalden.

Het gaat allemaal om een promotiecampagne van een limited edition chocoladereep. De fabrikant vermeldde deze week op haar website dat die alleen verkrijgbaar is in de landen Zuid-Korea, Maleisië en Taiwan. De suggestie dat Taiwan ook een land is, stuitte vele Chinezen tegen de borst. Een bericht op Weibo, een sterk gecensureerd Chinees socialemediaplatform, waarin stond dat Taiwan „een onlosmakelijk onderdeel is van China’s grondgebied” kreeg ruim achtduizend likes.

De snoepfabrikant voelde zich vervolgens gedwongen kleur te bekennen. Mars Wrigley „respecteert de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit van China”, schreef het Amerikaanse bedrijf op Weibo, en „voert zijn bedrijfsactiviteiten uit in strikte naleving van de lokale Chinese wet- en regelgeving”. De verklaring bleek echter onvoldoende om de socialemediastorm tot bedaren te brengen. De snoepfabrikant erkende immers niet dat Taiwan onderdeel is van China, aldus critici.

De verontwaardiging over de advertentie komt op een pikant moment. De spanningen tussen China en Taiwan zijn deze week weer opgelaaid nadat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een bezoek had gebracht aan het eiland. China reageerde woedend en voerde een reeks militaire oefeningen uit rond Taiwan.