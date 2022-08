Remkes spreekt van ‘stevige vertrouwenscrisis’ na eerste stikstofoverleg

Er is sprake van een „stevige vertrouwenscrisis” tussen de agrarische sector en het kabinet, zo zegt gespreksleider Johan Remkes, en die gaat volgens hem „dieper dan de huidige stikstofdiscussie”. Vrijdagmiddag spraken het kabinet en de boerenorganisaties in een eerste verkennend overleg onder leiding van Remkes. De vertrouwensbreuk heeft onder andere te maken met een „gevoel van miskenning” en „zwalkend beleid”, aldus Remkes.

De eerste voorzichtige afspraken voor verder overleg zijn vrijdag gemaakt. Zo moeten ministers bijvoorbeeld een brede sociaaleconomische impactanalyse maken en beter onderbouwen waarom ze de stikstofuitstoot in de landbouwsector per 2030 gehalveerd willen hebben, iets dat eerst voor 2035 op de planning stond. Ook hoeven boeren volgens Remkes niet te vrezen dat hun individuele bedrijf rechtstreeks wordt geraakt door het ‘stikstofkaartje’, waarop de inkrimpdoelen per regio stonden aangegeven.

Voor dat stikstofkaartje maakte premier Rutte na het overleg zijn excuses. Hij erkende dat het voor „grote verwarring” had gezorgd onder boeren en zei dat hij hierover beter zal communiceren, zo meldt persbureau ANP.

Remkes zei dat het nodig was de „huidige impasse te doorbreken” om het vertrouwen te herstellen. Volgens Sjaak van der Tak, voorzitter van de grootste boerenlobbyclub LTO Nederland, is er na afloop van het gesprek beweging gekomen in de stikstofonderhandeling, al is het wat hem betreft niet genoeg om op door te kunnen gaan. „De bal ligt bij het kabinet”, zei Van der Tak. „Dat moet het vertrouwen van onze boeren en tuinders herstellen.”

Na het gesprek van vrijdag komen er vervolggesprekken, met naast de boerenorganisaties ook de provincies, natuurorganisaties, brancheorganisaties en de levensmiddelensector - waar volgens Remkes ook over verdienmodellen gesproken gaat worden.

Lange uitloop door ‘goede sfeer’

De meeste boerenorganisaties, zoals de protestclubs Farmers Defence Force en Agractie, kondigden woensdagavond al aan niet plaats te nemen aan de onderhandelingstafel in het provinciehuis in Utrecht. Zij stuurden de LTO-voorman Van der Tak als vertegenwoordiger. Namens het kabinet zaten daar premier Rutte, minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie).

Het persmoment na afloop van het gesprek, dat vrijdagmiddag om 13.30 uur zou worden uitgezonden, was in eerste instantie met een half uur uitgesteld. Volgens een woordvoerder van Remkes liep het overleg uit omdat „de sfeer zo goed is”. Maar zelfs over die sfeer blijken de twee partijen het niet eens te zijn. LTO liet via Twitter weten dat dit bericht „eenzijdig” is en dat het zich “nadrukkelijk” niet herkent in die verklaring. „Het is tekenend voor het optreden van de overheid afgelopen tijd; eenzijdig en zonder afstemming”, aldus de boerenorganisatie. Na een laatste rookpauze van gespreksvoorzitter Remkes begon het persmoment uiteindelijk om 14.45 uur, na een overleg van dik vier uur.