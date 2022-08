Poetin en Erdogan versterken samenwerking op gebied van energie en economie

Rusland en Turkije gaan nauwer samenwerken op het gebied van transport, (land)bouw en financiën. Dat zijn de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan vrijdag overeengekomen na een vier uur durend overleg in de Zuid-Russische stad Sotsji, zo staat in een gezamenlijke verklaring.

Ook de graandeal die Turkije en de Verenigde Naties onlangs hebben uitonderhandeld met Oekraïne en Rusland kwam ter sprake. De overeenkomst, die moet zorgen voor een veilige doorgang van Oekraïense en Russische goederen via de Zwarte Zee en de Bosporus, dient „volledig” en „onbelemmerd” te worden uitgevoerd, aldus de verklaring.

Daarnaast gaat Turkije het Russische gas dat het importeert deels in roebels in plaats van Amerikaanse dollars betalen, meldt het Russische persbureau Interfax op basis van uitspraken van de Russische vicepremier Alexander Novak. Onduidelijk is welk aandeel zal worden betaald in roebels. De stap is opvallend, omdat Rusland de roebel-eis afgelopen voorjaar alleen stelde aan „onvriendelijke landen” die Russisch gas afnemen. Alle EU-lidstaten staan op die lijst, maar de Europese Commissie liet in april weten niet van aan de eis te zullen voldoen. Turkije staat niet op de lijst.

Gas in roebels

Ruim twee weken geleden spraken Poetin en Erdogan bij een ontmoeting in het Iraanse Teheran ook al over het eventueel betalen van Russisch gas in roebels. Rusland levert jaarlijks zo’n 26 miljard kubieke meter gas aan Turkije, bijna de helft van de totale Turkse gasimport. Ook zorgt Rusland voor een kwart van de ruwe olie in Turkije en financiert het de bouw van een belangrijke kerncentrale.

Vrijdag kwam ook de situatie in Syrië ter tafel. In de verklaring staat dat zowel Rusland als Turkije belang hechten aan het behoud van „politieke eenheid en territoriale integriteit” van het buurland van Turkije. Dat komt overeen met de Russische positie, omdat het land sinds het begin van de Syrische oorlog de belangrijkste internationale steunpilaar is voor het regime van Bashar al-Assad. De verhoudingen tussen Ankara en Damascus zijn daarentegen zeer slecht. Turkije houdt een deel van het noorden Syrië bezet.