PFAS-concentraties blijken óveral ter wereld te hoog

Overal ter wereld zitten te veel PFAS in water en de bodem. Daarmee is onomkeerbaar een grens van de planeet overschreden. Dat schrijven Zweedse onderzoekers deze week in Environmental Science & Technology. De vier beruchtste stoffen zijn zo wijdverspreid dat ze overal grenswaarden overschrijden, en de gezondheid van mensen aantasten.

PFAS, kort voor poly- en perfluoralkylstoffen, zijn duizenden tot miljoenen verschillende chemicaliën die sinds de jaren 50 op grote schaal zijn geproduceerd. De moleculen bevatten bindingen tussen koolstof- en fluoratomen, en dat geeft ze unieke maar ook extreme eigenschappen. De lijst van producten waar ze in zitten is eindeloos. Veel PFAS zijn zowel water- als vetafstotend. Dat is een bijzondere combinatie waardoor ze nuttig zijn in bijvoorbeeld pannen en regenjassen.

Opgestapeld

Inmiddels is ook duidelijk dat de stoffen schadelijk zijn. Ze breken niet af, waardoor ze decennia lang in het milieu zijn opgestapeld. Een groot deel van de PFAS zijn ook ‘bio-accumulatief’, wat betekent dat ze gedurende het leven kunnen ophopen in mensen. En sommige PFAS zijn toxisch: ze verstoren het immuunsysteem. Vooral bij kinderen verlagen ze daardoor de effectiviteit van vaccinaties. Bij hogere concentraties kunnen ze onder meer kankerverwekkend zijn, leverschade veroorzaken en de bloeddruk verhogen bij vrouwen. Het RIVM stelde vorig jaar vast dat Nederlanders via voedsel en drinkwater zoveel PFAS binnenkrijgen dat het schadelijk kan zijn voor het immuunsysteem.

Nu tonen onderzoekers aan dat vier specifieke PFAS een ‘planetaire grens’ overschrijden. Dat betekent dat de stoffen zodanig veel schade aanrichten dat de aarde onvoldoende weerstand kan bieden om de schadelijke effecten tegen te gaan. Klimaatwetenschappers introduceerden het begrip in 2009, en stelden het bestaan van negen planetaire grenzen vast. De meeste grenzen zijn inmiddels overschreden, zoals op gebied van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Ontzettend voorzichtig

„Mensen vermoedden al dat de planetaire grens overschreden was, nu blijkt dat voor tenminste deze vier PFAS zo te zijn”, zegt Annemarie van Wezel. Zij is hoogleraar milieu-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam. „Dit toont weer aan dat we ontzettend voorzichtig moeten zijn met het gebruik van met name persistente stoffen, die ophopen in het milieu. We moeten kritischer zijn met de vraag of zulke stoffen echt nodig zijn in het dagelijks leven, en regelgeving moet veel strenger.”

De onderzoekers vergeleken in diverse gebieden de PFAS-gehaltes in regenwater, bodem en oppervlaktewater wereldwijd met internationale en nationale richtlijnen. Het gaat om de stoffen PFOS, PFOA, PFHxS en PFNA, die tot de wijdst verspreide en schadelijkere PFAS behoren. De concentraties in regenwater en oppervlaktewateren overschrijden Amerikaanse en Europese grenswaarden ruimschoots. Daarnaast worden door Nederland voorgestelde richtlijnen voor bodemkwaliteit wereldwijd niet behaald, doordat PFAS via regen in de grond belandt.

Het probleem is nagenoeg onomkeerbaar, schrijven de onderzoekers. Dat komt doordat de stoffen in het milieu niet afbreken, en moeiteloos over de wereld bewegen via lucht en regenwater. Nederland werkt sinds vorig jaar aan een algeheel verbod op niet-essentiële PFAS in Europa. Het is moeilijk om alle PFAS uit te bannen, aangezien vele PFAS bijvoorbeeld in brandblusschuim van maatschappelijke waarde zijn. In de meeste landen zijn PFOS en PFOA al verboden.

