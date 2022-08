Met 21 jaar van Kenia via CNN naar Hollywood

Waar anderen de festivalagenda strak bijhouden en de draad weer oppakken met uit het zicht geraakte vrienden, blijft Elsa Majimbo (21) bij haar punt: „Corona was gewoon een excuus om minder sociaal te zijn”, zegt ze grinnikend in een video die ze onlangs op Instagram plaatste. Het aanstormende comedytalent stal tijdens de pandemie de harten van velen met haar korte video’s op Instagram, waarin ze zichzelf filmt: achteroverleunend, vaak schaterlachend om haar eigen grapjes. Standaard attributen: de smalle glazen van haar jaren-negentig-bril (zoals uit The Matrix) en een zak chips. Na iedere grap neemt ze er eentje.

In 2020 begon de ex-student journalistiek uit Nairobi met zo’n 10.000 volgers op Instagram – veelal Kenianen. Inmiddels zijn dat er 2,5 miljoen uit allerlei landen. Ter vergelijking: de internationaal doorgebroken Zuid-Afrikaanse komiek en presentator Trevor Noah heeft er 7,6 miljoen. Recentelijk verhuisde Majimbo van Nairobi naar Los Angeles om zich volledig op comedy en commerciële klussen te richten. Haar monologen werden uitgezonden door Comedy Central, ze verbond zich aan campagnes voor modemerken Valentino en Fenty en werd publiekelijk aangemoedigd door grote sterren als Rihanna en Snoop Dogg. Wat verklaart de plotselinge groei van haar populariteit?

Misschien is het de rode draad in haar grappen. Haar bijna kinderlijke manier om met de zwaarte van het isolement van de coronapandemie om te gaan, bleek voor velen een schat van (hilarische) herkenbaarheid. Gedachten als: ‘ik ben eigenlijk ook nooit écht een sociaal mens geweest’ en ‘wat héérlijk al die rust zo’, slopen er gauw in.

Spot

En breder: Majimbo drijft de spot met sociaal wenselijk gedrag zoals aardig zijn voor je medemens, ook al zijn ze niet aardig tegen jou; en met deugden als heel hard werken voor het stempel ‘succesvol’. Bovendien, voor de liefhebber: er klinkt sociaal-economische satire in haar video’s door. Zoals over haar coronakilo’s: „Door eten te bestellen draag ik bij aan het salaris van de bezorgers! WOW. Not all hero’s… wear capes.” En over geld uitgeven: „Waarom zou je geld sparen als je het ook kan gebruiken? Als ik geld uitgeef betaal ik belasting, dus werk ik aan de toekomst van dit land. Dat heet vaderlandsliefde.”

Of is het niet alleen de inhoud, maar ook de gretigheid van Hollywood en haar publiek, op zoek naar jong talent? En speelt het sneeuwbaleffect van de belangstelling - eerst The Guardian, toen CNN en daarna vele andere grote media en sterren - niet ook mee?

Schaak

Zelf speelt Majimbo met de verwachtingen, zoals toen ze haar liefde voor schaken wat zwaarder aanzette in een campagne voor Netflix’ schaakserie The Queen’s Gambit: ze zei vijftien keer schaakkampioen te zijn geweest. Een grap, hoewel ze heus aan jeugdkampioenschappen meedeed. In de Netflixcampagne vergelijkt ze haar carrière met een schaakspel. Met welke kleur je speelt doet ertoe, wil ze ook benadrukken. „Ik ben een zeer, zeer, zeer trotse, Afrikaanse, zwarte vrouw.” Ze legt uit dat ze in haar jeugd regelmatig ondervond dat meiden met een lichtere huid boven haar werden verkozen, bijvoorbeeld om bloemen te geven aan een eregast.

Steeds vaker verschijnt Majimbo uitgedost op Instagram, met nepwimpers of lange vlechten: niet alleen in fotoshoots maar zelfs in haar satirische video’s, waarin ze eerder make-up-loos haar grappen vertolkte. Dat zal alles te maken hebben met haar contract met make-upmerk MAC.

Het is domweg gezellig om te volgen: een gewone jonge vrouw uit Nairobi ontwikkelt zich tot rijzende ster in Hollywood.