Konijn (m) met een hekel aan borstels

Van hele kleintjes tot Vlaamse reuzen van ruim zeven kilo, kortharigen en langharigen, bangepoeperds en lefkonijntjes. Dierenbeschermingscentrum Amersfoort heeft ze allemaal in de opvang. Byd, een pluizig exemplaar, is gevonden, in een doos op de Hoorneboegse Heide in Hilversum. Nu is hij een van de 99 konijnen waaraan ze onderdak bieden. Nog niemand is naar hem komen kijken.

Een toekomstig baasje moet een klein beetje weten wat een konijn als Byd nodig heeft. Want hoewel hij geen echte Teddy of Angora is, heeft zijn vacht wel wat onderhoud nodig. Af en toe zal er een borstel doorheen moeten, om klitten of zelfs vilten te voorkomen. Maar van borstelen – en optillen – is hij niet echt gecharmeerd. Hij verzet zich dan ook flink, als locatiemanager Immy Kloet hem uit zijn hokje pakt. Boos trappelt hij met zijn grote achterpoten waarin, aan de armen van Kloet te zien, scherpe nageltjes verstopt zitten.

Het is niet gek dat hij zich zo verzet, zegt Kloet, die zich niet afgewezen voelt. „Een konijn is een prooidier, opgetild worden druist tegen zijn instinct in.” Dat instinct fluistert hem in dat hij altijd moet kunnen vluchten, en dat kan natuurlijk niet, in een liefdevolle houdgreep met een kam in je haar.

Konijnen zijn helaas nog steeds een impulsaankoop, vertelt Kloet. Hoewel bij het aanschaffen van een konijn steeds betere voorlichting wordt gegeven, is het belangrijk om vooraf ook zelf goed te onderzoeken waar je aan begint. Op de site van de Dierenbescherming kan je met de Dier & Mens Wijzer testen of je een geschikte baas zou zijn voor een konijn (die test is er ook voor een cavia, kat, hond, vis, hamster, vogel of kip). Door vragen te beantwoorden over hoeveel ruimte je hebt, wie er voor gaat zorgen. En ook, heel belangrijk: is er gezelschap voor het konijn?

Want behalve een mens wil een konijn ook graag een soortgenoot in de buurt hebben. Maar niet elk konijn kan met elk konijn. Het gebeurt dus regelmatig dat in het opvangcentrum speeddates worden gehouden. Ook nu staat in het personeelshok een ren met drie konijnen, om te kijken of ze bij elkaar passen. Er liggen er twee te kroelen, de derde doet absoluut niet mee. „Je weet bij konijnen snel genoeg of het een match is of niet.”