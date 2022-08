Kevin Spacey verliest zaak, moet House of Cards alsnog bijna 31 miljoen euro betalen

Kevin Spacey moet de makers van de politieke dramaserie House of Cards bijna 31 miljoen dollar (30,3 miljoen euro) betalen. Dat heeft een rechtbank in Los Angeles donderdag geoordeeld, melden internationale media. De acteur werd in 2017 ontslagen vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag richting verschillende collega’s op de set. De makers moesten het personage van Spacey, Frank Underwood, uit de serie schrijven en leden daardoor verlies.

Volgens de makers heeft het gedrag van Spacey hen miljoenen dollars gekost, omdat ze al tijd en geld hadden besteed aan het schrijven en filmen van het laatste seizoen, waarin toen grote aanpassingen moesten worden gemaakt. Het seizoen heeft tevens minder inkomsten opgeleverd omdat het moest worden ingekort. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er dertien afleveringen zouden verschijnen. Dit werden er acht.

In november vorig jaar oordeelde de rechter al dat de Amerikaanse acteur de makers van House of Cards een schadevergoeding van bijna 31 miljoen dollar verschuldigd was. Spacey ging hiertegen in beroep, maar de rechtbank in Los Angeles meent dat hij niet kan aantonen dat de schadevergoeding „volkomen irrationeel” is. Volgens de rechtbank is de acteur zijn contractuele plicht om „op een professionele manier” diensten te leveren keer op keer niet nagekomen.

Anthony Rapp

Spacey heeft ook andere zaken tegen zich lopen. Vorige maand moest hij voorkomen in een Britse rechtbank, voor een zaak waarin hij door drie mannen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. In oktober dit jaar wacht Spacey een zaak van acteur Anthony Rapp, de eerste persoon die hem publiekelijk beschuldigde van seksueel misbruik.

Vijf jaar geleden beschuldigde Rapp Spacey ervan hem in 1986 seksueel te hebben misbruikt op een feestje. Rapp was toen veertien jaar oud, Spacey was 26. Hoewel Spacey Rapp zijn excuses aanbood op Twitter, zei hij zich niets van de gebeurtenis te herinneren. Het was het begin van een reeks beschuldigingen van seksueel wangedrag, waaronder van twintig mannen bij het Londense theater The Old Vic, waar Spacey tussen 2004 en 2015 artistiek directeur was.