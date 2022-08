Hoe de Turkse topspits Burak Yilmaz naar Fortuna Sittard kwam

Landskampioen Ajax gaf deze zomer in een paar weken tijd maar liefst ruim 83 miljoen euro uit op de transfermarkt. En ook PSV en Feyenoord toonden zich slagvaardig.

Maar de grootste verrassing van de Eredivisie kwam deze transferzomer van Fortuna Sittard. De kleine Limburgse club strikte de Turkse topspits op leeftijd Burak Yilmaz (37).

Hoe kreeg de club - die vorig jaar het kleinste budget van de Eredivisie had en onder verscherpt financieel toezicht staat van de KNBV - dat voor elkaar, vroegen voetballiefhebbers zich af.

Een grote rol speelde Fortuna-voorzitter en landgenoot Isitian Gün. Gün kende Yilmaz nog van zijn tijd als bestuurslid van de Turkse topclub Galatasaray. Misschien nog wel belangrijker was Güns rechterhand: de eveneens Turkse Ogan Tarhan. Ook hij is een bekende van Yilmaz. Tarhan behartigde in het verleden met zijn spelersagentschap de belangen van de spits. De twee raakten bovendien goed bevriend.

Door de aanwezigheid van Tarhan en voorzitter Gün volgde Yilmaz Fortuna al langere tijd op de voet. Toen de club zich op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen veilig speelde, juichte Yilmaz net zo hard, zo vertelde Gün in de podcast The Home of Football.

Zonder zijn twee landgenoten „had Burak hier nooit gespeeld”, zegt Sjoerd Ars, technisch manager van de club. Ars, die zelf twee jaar in Turkije voetbalde, leerde Yilmaz kennen via Tarhan. De afgelopen jaren videobelden Ars en Yilmaz regelmatig, om „als spitsen onder elkaar” over voetbal te praten.

Gekscherend had Ars, net als Gün en Tarhan, ook al wel eens gezegd dat Yilmaz voor Fortuna moest komen spelen.

Totaalplaatje

Aan het eind van vorig seizoen, toen het contract van de spits met de Franse club Lille afliep, bleek dat opeens een serieuze optie.

Volgens Ars heeft Fortuna Yilmaz overtuigd met „het totaalplaatje”: een ambitieuze club met bekenden, waar hij ook kan werken aan zijn carrière na het voetballen. Yilmaz tekende een contract voor vijf jaar in Sittard. Na twee seizoenen als speler, zal hij binnen de club de mogelijkheid krijgen om aan een trainers- of bestuurscarrière te werken.

Fortuna Sittard heeft hoge verwachtingen van dit seizoen. Na vier jaar in de Eredivisie en drie nipte handhavingen is het tijd voor „een volgende fase”, zo klinkt het binnen de club. Met een versterkte selectie hoopt Fortuna zich dit seizoen eenvoudiger te handhaven op het hoogste niveau, en misschien wel mee te draaien in de middenmoot.

Naast Yilmaz bond de club onder anderen de Turkse middenvelder Dogan Erdogan van Gaziantep FK en aanvaller Inigo Córdoba van Athletic Bilbao aan zich. De Braziliaanse verdediger Rodrigo Guth kwam over van Atalanta Bergamo.

Een belangrijke rol in de groeiplannen van Fortuna spelen de Turks-Nederlandse ondernemers Atilla Aytekin en Umut Akpinar van het game- en advertentiebedrijf Azerion, dat sinds februari beursgenoteerd is.

Vorig jaar namen Aytekin en Akpinar met een private holding een belang van 20 procent in de aandelen van Fortuna Sittard, en momenteel ligt er een voorstel voor een meerderheidsbelang ter goedkeuring bij de KNVB.

Door het instappen van de ondernemers is de begroting dit seizoen omhoog gegaan, van 7,5 naar zeker 9 miljoen euro volgens een woordvoerder van Fortuna, waarvan het spelersbudget „een aanzienlijk deel” vormt. Hoeveel Yilmaz gaat verdienen wordt niet bekendgemaakt.

Daarbij wist de club grotere sponsoren aan zich te binden, zoals de nieuwe hoofdsponsor BetCity, en nam de horeca in eigen beheer.

Vijfjarenplan

Volgens Aytekin hebben het privé-geld dat hij en zijn zakenpartner in de club hebben gestoken, in combinatie met de grotere sponsoren, de transfer mogelijk gemaakt. Het vijfjarige contract was ook een belangrijke factor, stelt hij. „Met zo’n vijfjarenplan kun je iemand als Burak, die ook voor een of twee jaar in het Midden-Oosten had kunnen gaan spelen, interesseren.”

Fortuna hoopt niet alleen sportief, maar ook commercieel van de komst van Yilmaz te profiteren, onder meer door grote Turkse gemeenschappen uit steden als Düsseldorf en Köln voor de club te interesseren.

De club verkocht tot dusverre een recordaantal van 5.500 seizoenkaarten, ruim duizend meer dan een jaar eerder. Maar het aantal seizoenkaarthouders met een Turkse achtergrond is „minimaal”. zegt de persvoorlichter.

‘De beste aller tijden’

Toch heeft Yilmaz ontegenzeggelijk iets teweeg gebracht in Sittard bij Fortuna-fans. „Hij is de beste Turkse speler aller tijden”, aldus een jonge fan aan de hand van haar ouders op de Fortuna fandag, afgelopen zaterdag. Ze is net als velen in het groen-gele shirt gestoken van Fortuna, met achterop ‘Burak’ en nummer 17. Het shirt vindt gretig aftrek in de fanshop en de kraampjes die voor het stadion zijn uitgestald.

De ‘beste aller tijden’ is misschien wat al te optimistisch, maar Yilmaz is in ieder geval de belangrijkste blikvanger van het Turkse voetbal in de afgelopen jaren. Hij was jarenlang aanvoerder van het Turkse nationale elftal, waarvoor hij 31 doelpunten maakte – in de topscorerslijst aller tijden moet hij alleen Hakan Sükür voor zich dulden. Yilmaz speelde voor alle Turkse topclubs en leverde een belangrijke bijdrage aan het verrassende kampioenschap van Lille in 2020-’21 in de Franse League 1. En met Galatasaray bereikte hij in seizoen 2012 -’13 de kwartfinale van de Champions League, waarin hij in negen wedstrijden acht goals maakte.

Komend seizoen dus de Nederlandse Eredivisie. Yilmaz is met zijn gezin uit Lille vertrokken, maar gesetteld in Limburg zijn ze nog niet. Er wordt nog gezocht naar een huis in Maastricht. Daar gaan de kinderen straks naar een internationale school: óók een van de factoren waarmee Fortuna Yilmaz overtuigde.

Yilmaz debuteerde afgelopen afgelopen zaterdag officieus tijdens de fandag, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen VVV Venlo. Terwijl hij zijn eerste minuten maakte voor Fortuna Sittard, oefenden zijn dochters hun radslagen in de business lounge van de club.

De hoge verwachting kon de Turkse spits tegen VVV niet waarmaken. Yilmaz bleek verre van wedstrijdfit. Ook moest hij nog wennen aan de afstemming met zijn ploeggenoten. Zijn enige wapenfeit was een ongevaarlijk schot van afstand.

Dat is te verklaren: omdat hij een ruime week geleden nog in afwachting was van zijn werkvergunning, heeft Yilmaz deze zomer noodgedwongen vooral individueel getraind met zijn Nederlandse fysiotherapeut André van Alphen, die hij bij Galatasaray via Wesley Sneijder leerde kennen.

Tegenover sportzender ESPN zei Yilmaz eerder deze week „nog niet klaar” te zijn voor het echte werk en tegen VVV alleen „uit respect voor de fans” in actie te zijn gekomen. Volgens fysiotherapeut Van Alphen heeft hij nog een goede trainingsweek in groepsverband nodig om echt fit te raken.

‘Af en toe frustrerend’

Het wordt interessant om te zien hoe Yilmaz, die vrijwel zijn hele carrière in de top heeft gespeeld, zich zal aanpassen aan het spel van een kleine Eredivisieclub. Volgens Yilmaz’ fysiotherapeut Van Alphen, die hem tijdens zijn carrière overal achterna reisde, hoeft dat geen probleem op te leveren. „Burak heeft ook in China gespeeld. Dat was af en toe frustrerend, maar daar ging hij wel goed mee om.” Zijn leeftijd zal hem in ieder geval nog geen parten spelen, stelde Van Alphen eerder in NRC: „Zijn honger is nog niet gestild.”

Deze week, net voor aanvang van de start van de Eredivisie, heeft Yilmaz wel met de groep kunnen meetrainen. Aanstaande zaterdag neemt Fortuna Sittard het in de eerste competitiewedstrijd direct al op tegen het met miljoenen smijtende Ajax.

Dat Yilmaz aan de aftrap verschijnt lijkt gezien zijn trainingsachterstand onwaarschijnlijk. Maar later in het seizoen hoopt de club, na de grote stunt op de transfermarkt, met hem ongetwijfeld ook op een verrassing op het veld.